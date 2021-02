El Gobierno cubano aprovecha el informe desclasificado sobre el 'Síndrome de La Habana' para pedir un cambio de política a Biden

El régimen lleva semanas enviando señales al nuevo presidente estadounidense, con la esperanza de volver a la "normalización de relaciones".

"El pueblo de Cuba merece que se reviertan medidas que fueron tomadas sobre la base de pretextos falsos. Si no hubo ataque no se debió cerrar el consulado de EEUU en La Habana, no se debió impedir a las familias cubanas que asistieran a seres queridos en Florida y viceversa, no se debieron afectar los acuerdos bilaterales", dijo a la agencia AP Johana Tablada, subdirectora para EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

"Cada día se confirma más que no hubo ataque contra personal diplomático en La Habana", dijo Tablada.

Sin embargo, el informe desclasificado no niega lo ocurrido con los diplomáticos estadounidenses en Cuba, sino que critica la gestión de la Administración de Trump al respecto.

Por su parte, Mitchell Valdés, director del Centro de Neurociencias de Cuba e integrante del equipo de La Habana que estudió los hechos, dijo que "todos los elementos de la historia se van deshilachando".

"Lo que me da esperanza es que la Administración de Biden, ha expresado (su interés) de escuchar a la ciencia y lo ha hecho ya con el Covid-19 y el cambio climático; y pienso que si aplica la misma filosofía a los incidente de salud de los diplomáticos en La Habana vamos a avanzar en el esclarecimiento", agregó.

El Gobierno cubano niega cualquier implicación en los también conocidos como ataques sónicos en la Embajada de EEUU en La Habana. La Administración Trump redujo drásticamente al personal diplomático en Cuba después de que varios funcionarios sufrieran pérdida de audición, vértigo, dolores de cabeza y fatiga. También padecieron efectos similares parte del personal de la Embajada de Canadá en Cuba.

Varios estudios científicos fueron publicados tras los sucesos, pero las causas de los padecimientos siguen sin estar del todo claras.

El Gobierno cubano espera que Biden retome la postura del expresidente estadounidense Barack Obama sobre las relaciones entre ambos países.En los últimos días, La Habana anunció la supuesta apertura del sector privado en la Isla y advirtió al Gobierno de Colombia de un ataque terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá.

A los intentos de normalizar las relaciones entre Cuba y EEUU se sumaron una carta a Biden de más de 100 intelectuales, artistas y ciudadanos cubanos y extranjeros, así como otra de más de 56 organizaciones.

"El régimen cubano echó a andar su maquinaria propagandística para forzar un segundo deshielo con el Gobierno de EEUU" porque está "al borde del abismo" por "su precaria situación financiera, más el impacto de la pandemia de Covid-19", señalaron el economista Emilio Morales y el diplomático Juan Antonio Blanco Gil en DIARIO DE CUBA.