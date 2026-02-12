americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La feria del vino de París refleja el auge de las bebidas con poco o nada de alcohol

PARÍS (AP) — Como abstemia francesa, Justine Bobin sabe lo difícil que puede ser no tomar en un país donde el vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas todavía lubrican muchas interacciones sociales, aunque Francia esté menos enganchada al alcohol que antes.

Presentación de vinos sin alcohol en la Feria del Vino de París 2026, en el centro de exposiciones Porte de Versailles, en París, el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard)
Presentación de vinos sin alcohol en la Feria del Vino de París 2026, en el centro de exposiciones Porte de Versailles, en París, el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

“La gente está convencida de que no puedes divertirte si no tomas alcohol en Francia”, afirma.

Esa es una de las razones por las que Bobin viajó a París esta semana, para conocer la creciente variedad de bebidas con cero o bajo contenido de alcohol, principalmente vinos tintos, blancos, rosados y espumosos de toda Europa, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Esos productos compartieron espacio con productores y destiladores consolidados de todo tipo de bebidas alcohólicas en una importante feria comercial internacional para las industrias del vino y las bebidas espirituosas.

Con eslóganes que proclaman “sin alcohol, sin arrepentimientos, sin consecuencias” y animan a los consumidores a “tomar diferente”, los productores de las llamadas bebidas sin o bajas en alcohol buscan beneficiarse de los cambios en gustos y hábitos, en especial en los adultos jóvenes, más conscientes de los daños del alcohol.

En Estados Unidos, cada vez menos son menos los que dicen que toman alcohol. En otros grandes mercados internacionales, la industria de productos sin/bajos en alcohol en expansión está erosionando la hegemonía de las bebidas alcohólicas.

El gobierno de Francia ofrece pagos a los viticultores que acepten arrancar sus viñedos, para reducir la producción de añadas que ya no tienen demanda. El gigante neerlandés de bebidas Heineken indicó esta semana que recortará hasta 6.000 empleos de su plantilla global para 2028, después de que sus ventas de cerveza cayeran el año pasado. Pero la cartera de bebidas sin/bajas en alcohol de la empresa registró un crecimiento de dos dígitos en 18 de sus mercados.

Bobin, que es musulmana, comentó que los tragos sin alcohol pueden ayudar a que abstemios y personas que sí toman pasen tiempo juntas. En la feria Wine Paris probó una variedad de bebidas para adultos sin alcohol en busca de algunas para vender en su tienda de delicatessen en la región centro-oriental de Borgoña, de tradición vinícola.

“Nos permite compartir un momento con la gente incluso sin beber alcohol. Ellos pueden tomar si quieren, pero aun así podemos compartir una bebida, brindar con ellos”, expresó. “Ofrece una alternativa para todos y une a la gente. Creo que es más un producto de inclusión, para quienes no toman, y eso es genial”.

El consumo de alcohol en Francia se ha desplomado en el último medio siglo, y muchos adultos han abandonado el hábito de tomar vino con la mayoría de las comidas. Por lo general, los jóvenes beben menos y de manera distinta que sus padres.

Katja Bernegger, que produce vinos sin alcohol en Austria, señaló que beber sin/bajo alcohol no es una moda pasajera.

“La gente es más consciente de su cuerpo”, explicó. “Si bebes hoy, probablemente mañana tengas dolor de cabeza, y no lo quieren porque necesitas funcionar: tienes hijos, tienes un trabajo”.

Bernegger y su pareja, que es enólogo, empezaron a adentrarse en los vinos sin alcohol cuando ella estaba embarazada. Dejó de tomar, pero extrañaba el sabor del vino.

“Estás ahí con tu jugo de naranja o tu Coca-Cola. Te quedas fuera. Tienes que explicar por qué no bebes”, apuntó.

“Así que, sencillamente, te estás perdiendo la mitad de la diversión en la vida. Y esa es la razón por la que necesitamos algunas opciones sofisticadas sin alcohol”, agregó.

___

La periodista de The Associated Press Catherine Gaschka contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter