La familia Fundora lidera en títulos de boxeo entre hermanos, pero es el turno de Caroline Dubois

Caroline Dubois durante un entrenamiento en el gimnasio All Stars en Londres, el jueves 2 de abril de 2026. (Ben Whitley/PA vía AP) AP

Los hermanos Fundora suman un total de cinco títulos mundiales. Gabriela posee cuatro de ellos como campeona indiscutida del peso mosca. Los Dubois tienen uno: el cinturón ligero del CMB de Caroline.

Caroline Dubois puede duplicar su cuenta cuando enfrente a Terri Harper, la campeona ligera de la OMB, el domingo en Londres. El próximo mes, Daniel Dubois intentará convertirse en campeón mundial por segunda vez cuando se mida con Fabio Wardley, el monarca del título pesado de la OMB, en Manchester.

De cara a un fin de semana cargado de boxeo femenino, aquí presentamos un vistazo a algunas exitosas duplas de hermanos — hermana y hermano — en el boxeo.

Además de ser campeones mundiales, los hermanos Fundora son el fan número 1 del otro.

Sebastian llevó una cinta roja en la cabeza con la palabra “Fundora” mientras celebraba el nocaut técnico de su hermana sobre Viviana Ruiz Corredor en el sexto asalto el mes pasado. Durante su entrevista posterior al combate en el ring, él le colocó con cuidado los lentes mientras ella sostenía sus cinturones de campeona.

“Sé que él también está listo para un nocaut. Él ha sido testigo de eso, y va a ver cómo puede superarlo”, manifestó ella.

Sebastian retuvo el fin de semana pasado su título superwelter del CMB al noquear —también en el sexto asalto— a Keith Thurman. Esta vez le tocó a Gabriela usar la cinta. Ella se sentó a su lado en la conferencia de prensa posterior a la pelea, donde Sebastian le deseó “feliz cumpleaños a mi hermanita” antes de unirse al público para cantar “Happy Birthday to You”.

Los hermanos Fundora se convirtieron en marzo de 2024 en la primera hermana y el primer hermano en ostentar títulos mundiales al mismo tiempo.

Los californianos, ambos zurdos, por lo general tienen ventaja de estatura sobre sus rivales. Sebastian mide 1,96 metros y tiene el apodo de “Towering Inferno”. Gabriela mide 1,75.

El dúo Dubois

Los hermanos Dubois han forjado sus propios caminos en el boxeo.

Caroline se separó de la gestión de su padre hace un par de años. Se convirtió en campeona mundial ligera del CMB a finales de 2024 después de que Katie Taylor dejara vacante el cinturón.

La Dubois de 25 años (12-0-1, 5 nocauts) enfrenta una prueba dura ante Harper (16-2-2, 6 nocauts) en un combate entre británicas en el Olympia, en el oeste de Londres.

“Eres patética”, le dijo Dubois a Harper en un cara a cara. “Te voy a dar un escarmiento".

Daniel fue anteriormente campeón mundial pesado de la FIB, pero lo perdió ante Oleksandr Usyk el verano pasado. Ahora se prepara para enfrentar a Wardley el 9 de mayo en el Co-op Live Arena de Manchester.

Caroline le comentó a The Associated Press en una entrevista el año pasado que ella y Daniel no se hablaban.

Argentinos

El argentino Lucas Matthysse se retiró tras perder ante Manny Pacquiao en 2018. Matthysse había sido campeón “regular” welter de la AMB.

Su hermana, Edith Soledad Matthysse, de 45 años, sigue peleando. Es ex campeona mundial pluma de la AMB y del CMB.

Historia olímpica

Los irlandeses Michaela y Aidan Walsh se convirtieron en la primera hermana y el primer hermano en boxear en los mismos Juegos Olímpicos. Eso ocurrió en los Juegos de Tokio en 2021, aplazados por la pandemia.

Aidan ganó una medalla de bronce en la categoría welter masculina en Tokio. Los oriundos de Belfast también han representado a Irlanda del Norte en los Juegos de la Mancomunidad.

Títulos en juego este fin de semana

La pelea Dubois-Harper forma parte de una cartelera de Domingo de Pascua organizada por Most Valuable Promotions, de Jake Paul. En el combate coestelar, Ellie Scotney (11-0) intentará convertirse en campeona indiscutida del supergallo cuando enfrente a la mexicana Mayelli Flores (13-1-1, 4 nocauts), campeona de la AMB.

Lauren Price, campeona olímpica (9-0, 2 nocauts), expone el sábado en Cardiff sus títulos mundiales welter del CMB, la AMB y la FIB ante la retadora puertorriqueña Stephanie Piñeiro Aquino (10-0, 3 nocauts).

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FUENTE: AP