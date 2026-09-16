La familia de Charlie Kirk dice que fallas de seguridad en Utah llevaron a su asesinato

ARCHIVO - Tres mujeres, en el memorial instalado en el exterior de la Utah Valley University luego del asesinato del director general y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, el 13 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo) AP

Los abogados de la familia afirmaron que la muerte de Kirk fue consecuencia de una serie de “decisiones temerarias” de responsables de la Universidad Utah Valley que lo dejaron expuesto a un francotirador en una azotea, quien efectuó el tiro mortal a más de 400 pies (122 metros) de distancia el 10 de septiembre de 2025. La universidad ha enfrentado duras críticas por la falta de medidas de seguridad esenciales el día del tiroteo.

Kirk, de 31 años, había estado debatiendo con estudiantes en un patio al aire libre rodeado de edificios altos y ante varios miles de personas. Una investigación de The Associated Press tras el tiroteo mostró que el campus en Orem no aplicó varias prácticas de seguridad pública que se han convertido en medidas habituales en eventos en todo el país.

La dotación de personal de la policía del campus estaba muy por debajo de los niveles recomendados para una escuela de ese tamaño. Tampoco hicieron volar un dron para vigilar las azoteas ni se coordinaron con las fuerzas del orden locales para proteger el evento al que asistieron unas 3.000 personas. No se revisaron bolsos ni hubo detectores de metales.

“El riesgo de un tirador en una azotea debió haber estado especialmente presente, dado el intento de asesinato del presidente (Donald) Trump, amigo cercano y aliado político de Charlie Kirk, por parte de un tirador en una azotea el año anterior”, escribió el abogado de la familia Kirk, D. Loren Washburn, en la notificación a autoridades estatales y universitarias.

El documento, fechado el 9 de septiembre, en la víspera del primer aniversario de la muerte de Kirk, es un paso obligatorio según la ley estatal antes de que la familia pueda presentar una reclamación formal o una demanda. Menciona a la universidad y a su entonces rectora, Astrid Tuminez; al departamento de policía del campus y a su jefe, Jeffrey Long; y al estado de Utah.

Una portavoz de la Universidad Utah Valley indicó que la institución estaba al tanto de la comunicación y la abordaría “de acuerdo con nuestros procesos establecidos”.

“Nuestro enfoque sigue siendo apoyar a nuestra comunidad del campus”, manifestó la vocera, Sharon Turner, en un comunicado.

La AP contactó sin éxito con responsables de la universidad para obtener declaraciones. La oficina del fiscal general de Utah señaló que no comenta sobre posibles litigios.

Los abogados de la familia de Kirk alegaron fallas adicionales por parte de las autoridades, como no realizar una evaluación de riesgos adecuada antes de permitir la celebración del acto, no establecer un perímetro de seguridad y no contar con personal de emergencias disponible de inmediato, lo que hizo que Kirk fuera trasladado a un hospital cercano en un vehículo privado en lugar de una ambulancia después de recibir el disparo.

“Trágicamente, UVU Parties no adoptó ninguna de estas medidas de seguridad —pasos para los que solo ellos tenían autoridad—, lo que dio lugar a una situación que dejó al señor Kirk indefenso ante su asesino”, escribió Washburn.

Long declaró después del tiroteo que seis de sus agentes cubrieron el evento y se coordinaron con el equipo de seguridad privada de Kirk, compuesto por ocho personas. La escuela dijo que estaba ampliando su fuerza policial tras el incidente.

Tyler Robinson, residente de Utah, se entregó un día después de la muerte de Kirk. Los fiscales dicen que le dijo a su pareja sentimental que “ya estaba harto de su odio (de Kirk)”.

Robinson está acusado de asesinato con agravantes, lo que lo hace susceptible de ser sentenciado a pena de muerte si es declarado culpable. Un juez ordenó el 1 de septiembre que el caso sea juzgado, pero aún no se ha fijado una fecha.

Durante una audiencia preliminar en julio, la fiscalía presentó lo que describió como pruebas abrumadoras contra Robinson. Eso incluye videos de vigilancia de Robinson en el campus, pruebas de ADN que lo vinculan con un rifle hallado cerca del lugar del asesinato y una nota manuscrita que presuntamente dejó a su pareja sentimental y que decía “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk, y la aproveché”.

Los padres de Kirk, Robert y Kathryn Kirk, y su viuda, Erika Kirk, asistieron a las vistas.

La ley estatal permite que los herederos o representantes personales de personas fallecidas presenten demandas para reclamar indemnizaciones si la muerte fue causada por un acto ilícito o una negligencia. La notificación de la familia de Kirk no especificó qué indemnizaciones podrían solicitar.

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Brown informó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP