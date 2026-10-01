La delantera Macy Schultz guía al HB Køge a gran triunfo en Champions femenina

Ivana Andres Sanz del Inter de Milán celebra al anotar ante el Wien de Australia en la primera fase de la Liga de Campeones femenina el jueves 1 de octubre del 2026. (AP Foto/Denes Erdos) AP

Schultz abrió el marcador con un ingenioso remate a los nueve minutos en el triunfo 5-1 del campeón danés sobre Servette en la segunda ronda de partidos de la fase de liga de 18 equipos.

La capitana del Inter de Milán, Ivana Andres Sanz, anotó a segundos del final del tiempo añadido para negarle a Austria Vienna la victoria en un empate 1-1. Las locales se habían puesto en ventaja a los 21 minutos con un disparo de larga distancia de Modesta Uka.

Man City saltará al campo más tarde para recibir al Real Madrid en el primer partido del club desde que su reputación quedó sacudida por un veredicto devastador de un tribunal independiente.

El equipo femenino no está implicado en la vulneración sistemática de las normas de control financiero de la Liga Premier que inflaron los ingresos disponibles para el enormemente exitoso equipo masculino en más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares) para fichajes y salarios entre 2009 y 2018.

El City femenino ganó la liga y la copa nacionales la temporada pasada y persigue su primer título de la Liga de Campeones Femenina en lo que se perfila como un periodo de intensa turbulencia en Manchester. Se espera que el club impugne el veredicto antes del plazo del viernes y, después, las probables sanciones posteriores.

También más tarde en la Liga de Campeones Femenina, el Paris Saint-Germain recibe al OH Leuven de Bélgica.

Barcelona ya toma una clara ventaja en la clasificación

Barcelona es el único equipo con el máximo de puntos tras apenas dos de las seis jornadas disputadas.

El campeón defensor goleó el miércoles 6-0a la Roma, sumándolo a una victoria 5-2 la semana pasada sobre Paris FC. También el miércoles, el OL Lyonnes empató 0-0 en casa ante Chelsea, y Arsenal igualó 2-2 en el campo de Paris FC.

Barcelona juega su próximo partido el 29 de octubre en el césped artificial de Køge, donde el campeón de Dinamarca impresionó el jueves al tomar una ventaja de tres goles en la primera mitad.

Schultz, la lateral de 25 años y exjugadora del Northern Colorado Rain, saltó para conectar un tiro libre con efecto desde la banda derecha con un toque de su talón derecho y guió el balón al ángulo más lejano de la portería de Servette.

Servette es último en la clasificación de 18 equipos con cero puntos y una diferencia de goles de -12, en lo que está resultando un duro regreso a la competición para el campeón suizo. La derrota 5-1 en Køge al menos dejó señales más alentadoras que el 8-0 encajado en casa ante el OL Lyonnes la semana pasada.

Empate agónico del Inter en Viena

Al Inter de Milán le quedaba una oportunidad para igualar el partido en el tercer y último minuto del tiempo añadido, y la aprovechó en el cuarto intento de remate en una jugada embarullada tras un córner.

La zaguera central Ivana Andres Sanz se hizo con un balón suelto desde unos cinco metros (yardas) y logró imprimir suficiente potencia a su disparo, que se desvió hacia la red tras rebotar en una defensora sobre la línea de gol.

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FUENTE: AP