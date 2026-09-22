americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La campeona de Wimbledon Linda Noskova mete a Chequia en semis de la Copa Billie Jean King

SHENZHEN, China (AP) — La campeona de Wimbledon Linda Noskova y Marie Bouzkova se apuntaron el martes victorias en sus partidos de individuales para encaminar a Chequia a una victoria por 2-0 sobre Gran Bretaña y a una plaza en las semifinales de las Finales de la Copa Billie Jean King.

Linda Noskova devuelve de revés ante Katie Boulter en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, el martes 22 de septiembre de 2026, en Shenzhen, China. (AP Foto/Andy Wong)
Linda Noskova devuelve de revés ante Katie Boulter en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, el martes 22 de septiembre de 2026, en Shenzhen, China. (AP Foto/Andy Wong) AP

Noskova, sexta del ranking y que conquistó su primer título de Grand Slam en el All England Club este año, conectó un ace en su primera bola de partido para vencer a Katie Boulter por 6-2, 7-6 (3) y asegurar el pase de las checas a las semifinales. Noskova acumuló 15 aces, por cuatro de Boulter.

A primera hora, Bouzkova derrotó a Sonay Kartal por 7-6 (2), 4-6, 6-4.

Karolina Muchova, quien fue derrotada por Noskova en la final de Wimbledon entre checas, estaba prevista para disputar un decisivo partido de dobles junto a su compañera Katerina Siniakova, pero no fue necesario en la serie al mejor de tres.

Siniakova ocupa el puesto número 1 en dobles.

“Creo que las checas son el equipo más fuerte aquí. Me sorprendería si no terminan ganando este torneo", dijo La la capitana británica Anne Keothavong.

Chequia, anteriormente conocida como la República Checa, ocupa el segundo lugar histórico con 11 títulos en la competición, antes llamada Fed Cup. Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, ostenta el récord de 18 títulos.

En las semifinales, Chequia se enfrentará a España o Kazajistán, que se miden el miércoles.

Los otros cuartos de final presentan a las bicampeones vigentes de Italia contra China y a Ucrania contra Bélgica.

Sorteo del Final 8 de la Copa Davis

En el sorteo del Final 8 de la Copa Davis, Corea del Sur enfrentará a Italia, campeones de las tres últimas ediciones, después de convertirse en la primera nación asiática en clasificarse bajo el nuevo formato.

España, subcampeones de 2025, se medirá con Austria.

Chequia, que eliminó a Estados Unidos en la ronda final de clasificación, se enfrentará a Canadá, campeón de 2022. Y la Alemania de Alexander Zverev jugará contra Gran Bretaña.

El Final 8 está programado en Bolonia, Italia, del 24 al 29 de noviembre.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter