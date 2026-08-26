Kwan y Bazzana impulsan a los Guardianes a remontar y vencer 4-3 a los Angelinos

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El jugador de los Guardianes de Cleveland, Steven Kwan, conecta un doblete productor con rodado durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Hunter Gaddis (2-3) retiró a los dos últimos bateadores en la octava para acreditarse el triunfo. Erik Sabrowski lanzó una novena sin carreras para su segundo salvamento en las Grandes Ligas y el primero desde 2024.

Con un corredor en segunda, Sabrowski ponchó al bateador emergente Travis d’Arnaud y logró que el emergente venezolano Oswald Peraza elevara la pelota al segunda base, mientras Cleveland completaba una barrida de tres juegos.

Chase DeLauter, limitado esta semana por una molestia en el tendón de la corva izquierdo, encendió la remontada ganadora con un sencillo con un out ante el relevista Ryan Watson (1-1) en la novena.

Petey Halpin corrió por DeLauter y avanzó a segunda con el sencillo venezolano de Brayan Rocchio.

El abridor de Los Ángeles, Grayson Rodriguez, permitió una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas, ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP