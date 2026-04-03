Konnor Griffin debuta en MLB con 19 años y quiere dejar de ser el "mejor prospecto" en Pittsburgh

Konnor Griffin de los Piratas de Pittsburgh durante una práctica de fildeo previo a su debut en Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el viernes 3 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

La sorpresa no fue una de ellas.

“Estoy listo para esto”, afirmó el viernes Griffin apenas unas horas antes de debutar en las Grandes Ligas contra Baltimore en el PNC Park.

Los Piratas apuestan fuerte por él. Griffin es el primer jugador de posición en llegar a las Grandes Ligas antes de cumplir 20 años desde que Juan Soto lo hizo en Washington en 2018.

Apenas 628 días después de que Pittsburgh lo seleccionara con la novena elección del draft de jugadores de primer año de 2024, el pelotero de 1,90 metros de estatura (6,2 pies) y con bigote, encontró una camiseta con el número 6 colgada en su casillero en el estadio y su nombre anotado a lápiz en el séptimo puesto del orden al bate contra los Orioles.

A simple vista, parece rápido. La realidad es que Griffin marcó todas las casillas —y las marcó rápido— mientras avanzaba a toda velocidad por el sistema de los Piratas. Los pasos finales llegaron durante la última semana, cuando bateó para .438 en un puñado de juegos con la filial de Triple A en Indianápolis.

El mánager de Pittsburgh Don Kelly consideró que Griffin estaba “forzando” hacia el final de los entrenamientos de primavera, cuando conectó tres jonrones pero también bateó apenas para .171. El club dejó a Griffin entre los últimos descartes antes de definir el roster para el día inaugural. Sin embargo, en lugar de lamentarse, se fue a Triple A, hizo un par de ajustes y vio resultados de inmediato.

“Bajó, encontró su ritmo de inmediato y pudo poner todo en orden en cosa de días", dijo Kelly. "Lo cual, de nuevo, para cualquiera es realmente impresionante, especialmente para un chico de 19 años cuyas esperanzas y sueños eran llegar a las Grandes Ligas”.

Eso no hace a Griffin distinto de los millones de niños que toman un bate cuando están en la primaria. Sin embargo, todo lo que vino después es lo que lo ha distinguido. El año pasado atravesó a toda prisa los niveles bajos de las menores, conectó 21 jonrones, impulsó 94 carreras y se robó 65 bases, mientras exhibía el alcance para jugar una de las posiciones defensivas más exigentes del deporte.

Pero no son solo las cosas tangibles dentro del campo las que convencieron a la organización. Griffin desde hace tiempo se comporta con la madurez de alguien mucho mayor. Se casó en el invierno con Dendy, su novia de la secundaria. Y ella fue la primera a la que se lo contó después de que el mánager de Indianápolis, Eric Patterson, llamara a Griffin a su habitación de hotel en Columbus temprano el jueves para decirle que se iba a Pittsburgh.

Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. Desde el corto trayecto en auto de Columbus a Pittsburgh hasta la carrera contrarreloj para que la familia del oriundo de Mississippi llegara al estadio, encajado junto al río Allegheny, a tiempo para el primer lanzamiento del viernes.

Por fin, poco después del mediodía, Griffin pudo relajarse. Trotó hacia el campocorto y tomó rodados.

El conjunto de habilidades de Griffin ha generado comparaciones con figuras como Cal Ripken Jr., miembro del Salón de la Fama,, un terreno elevado para alguien que no llega a dos años de haberse graduado de la secundaria. Aun así, no se adelanta.

“Hoy es el primer día de empezar a forjar un legado que quiero construir. Y estoy listo para hacerlo e intentar estar ahí arriba con esos grandes”, declaró.

Griffin es el más reciente de una racha de llegadas de alto perfil en Pittsburgh, desde Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young, hasta el novato derecho Bubba Chandler y el receptor Henry Davis.

El futuro del que se ha hablado desde que el gerente general Ben Cherington fue contratado a finales de 2019 por fin está llegando. Y quizá sea revelador de cuánto ha avanzado el club que Griffin se suma a un roster que ha recibido una mejora significativa en los últimos meses con las incorporaciones del segunda base All-Star Brandon Lowe, el primera base/jardinero All-Star Ryan O'Hearn y el veterano bateador designado Marcell Ozuna.

“Este equipo está cargado. Me toca llegar aquí y simplemente ser una pieza de este rompecabezas”, dijo Griffin.

Quizá una pieza muy grande. Por mucho tiempo. Los Piratas y Griffin han sostenido conversaciones sobre una extensión de contrato que lo aseguraría durante la mayor parte de la próxima década.

Griffin evitó profundizar cuando le preguntaron al respecto el viernes, aunque dejó muy claras sus intenciones.

Se limitó a decir: “Lo único que voy a decir es que quiero ser un Pirata por mucho tiempo. Este es un lugar especial y estoy agradecido de estar aquí”.

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FUENTE: AP