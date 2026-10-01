Klopp logra su primera victoria con Alemania ante Serbia en la Liga de Naciones

Florian Wirtz celebra con sus compañeros de la selección alemana tras anotar el segundo gol en el encuentro ante Serbia en la Liga de Naciones el jueves 1 de octubre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Florian Wirtz fue la figura y Alemania derrotó 2-0 a Serbia en Múnich para darle a Klopp su primer triunfo en el tercer intento, evitando así un récord no deseado.

Klopp estuvo a punto de convertirse en el primer técnico de Alemania que no gana ninguno de sus primeros tres partidos, después de comenzar con un empate 1-1 con Países Bajos la semana pasada, antes de la sorpresiva derrota el domingo 1-0 ante Grecia.

Derry Scherhant, Nick Woltemade y Serge Gnabry desperdiciaron buenas ocasiones para Alemania antes de que Tom Bischof abriera el marcador a los 29 minutos, al aprovechar el rebote después de que Wirtz estrellara el balón en el poste.

Klopp hizo debutar tras el descanso a la estrella del Colonia Said El Mala. El arquero Jonas Urbig y el delantero del Freiburg Scherhant ya habían debutado con Alemania.

Pero fue Wirtz quien puso el 2-0 tras un centro de Maximilian Mittelstädt: con su primer toque superó a un defensor y con el siguiente la envió al interior del poste derecho.

Tijjani Reijnders anotó sobre el final, mientras Países Bajos remontó para empatar 2-2 con Grecia en el otro partido del Grupo A2, en Tesalónica.

Fotis Ioannidis marcó un gol y asistió en el otro para Grecia. Virgil van Dijk anotó antes de la hora de juego y Reijnders igualó al 89.

Países Bajos también necesitó un empate agónico ante Alemania.

Portugal pasa página sin Ronaldo

João Félix sentenció la victoria 4-2 de Portugal sobre Dinamarca en Copenhague, donde los visitantes no contaron con Cristiano después de que abandonara al equipo el día anterior tras un aparente conflicto con el técnico Jorge Jesus. Esto ha alimentado las especulaciones de que podría ser el final del astro con su selección.

Gonçalo Ramos, quien ha ocupado el lugar del delantero de 41 años, asistió en el gol inicial de João Cancelo y luego respondió con el segundo tanto de Portugal dos minutos después de que Mikkel Damsgaard igualara al 23.

Rasmus Højlund volvió a emparejar el marcador para Dinamarca al 53, pero Vitinha devolvió la ventaja a Portugal con un cabezazo al primer palo tras un tiro libre de Bruno Fernandes en el 67.

Félix aseguró el triunfo en el 87.

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FUENTE: AP