Juez extiende orden que impide a Trump vetar a CNN, MSNBC y Politico de la Casa Blanca

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El juez de distrito Timothy Kelly dictaminó que CNN, MS NOW y Politico probablemente tendrán éxito en sus demandas sobre libertad de expresión y debido proceso.

"Aun así", indicó el juez, "nadie debería interpretar la decisión del tribunal como una insinuación de que las preocupaciones del presidente Trump sobre la precisión y la imparcialidad en la cobertura de los medios carecen de fundamento, o de que el gobierno carece de facultades cuando su verdadero objetivo es proteger la seguridad nacional cuando se divulga ilegalmente información clasificada”.

Kelly, quien fue nominado para el cargo por Trump, ya había ordenado previamente a la Casa Blanca restituir las credenciales de prensa de los reporteros mientras evaluaba sus reclamos. Como esa orden temporal vencía el martes, el juez emitió una orden preliminar que preserva el statu quo mientras el caso siga pendiente. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP