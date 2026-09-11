Juez cierra proceso contra líderes indígenas que en 2023 lideraron protestas en Guatemala

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En su fallo la tarde del viernes, el juez Mynor Moto dijo que no encontró “evidencia de algún ilícito” en la acusación que la fiscalía hizo contra estas personas, dos de las cuales estuvieron en prisión durante un año sin juicio ni condena.

“El juez no encuentra fundamento serio para poder contradecir la postura del Ministerio Público (que pidió cerrar el proceso) con respecto a que los actos realizados en el tiempo, forma, condiciones no cuentan con asidero probatorio para que ustedes enfrenten debate oral y público”, indicó Moto.

En su falló el juez también ordenó la devolución de una fianza de más de 30.000 dólares por persona, archivo del proceso y ordenó al Estado guatemalteco ofrecer disculpas públicas a los dirigentes, ya que la fiscalía había acusado a su organización de ser un grupo criminal.

Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac, de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, y Esteban Toc, exdirigente de la Municipalidad Indígena de Sololá, habían sido acusados de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia y sedición.

En 2024, tras la toma de posesión de Arévalo, Pacheco fue nombrado viceministro de Energía y Minas, pero cuatro meses después la fiscalía lo detuvo. En julio del año pasado, Amnistía Internacional dijo que las detenciones eran abusivas y arbitrarias.

A principio de mes, Moto otorgó libertad a Pacheco y Chaclán. Al salir de la audiencia, Pacheco dijo que estaba satisfecho y agradecido con su familia y el apoyo recibido.

“Aquí no gana Luis Pacheco, gana el pueblo de Guatemala, el pueblo indígena, ganamos el reconocimiento, la libre determinación, la autonomía y nuestro derecho a manifestar”, afirmó. Porras fue sancionada por más de 50 estados, incluida la Unión Europea, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país centroamericano. FUENTE: AP