americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

José Alvarado dice que un problema de seguro le impide jugar por Venezuela en el Clásico Mundial

CLEARWATER, Florida, EE.UU. (AP) — El zurdo de los Filis de Filadelfia José Alvarado anunció en redes sociales el domingo que problemas con el seguro le impedirán representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

José Alvarado, de los Filis de Filadelfia, trabaja en el campamento de primevera del equipo el lunes 16 de febrero de 2026, en Clearwater, Florida. (AP Foto/Matt Slocum)
José Alvarado, de los Filis de Filadelfia, trabaja en el campamento de primevera del equipo el lunes 16 de febrero de 2026, en Clearwater, Florida. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Alvarado escribió en un mensaje en Instagram que la noticia “me entristece profundamente”. Agregó: “El seguro requerido para mi participación no fue aprobado. Esta es una situación que está fuera de mi control y sin duda me llena de tristeza y es difícil de entender. Tenía la esperanza y el compromiso de volver a vestir la camiseta de mi país por tercera vez consecutiva. Representar a Venezuela siempre ha sido uno de los mayores honores de mi carrera”.

El torneo se disputará del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan, Puerto Rico, y Miami, donde se jugará la final.

Alvarado es el más reciente jugador al que se le ha impedido participar en el Clásico Mundial de Béisbol por problemas con el seguro. Francisco Lindor y Carlos Correa quedaron fuera de la plantilla de Puerto Rico por cuestiones de seguro. José Altuve tampoco fue incluido en el equipo de Venezuela.

El torneo es copropiedad de las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, y el seguro lo proporciona National Financial Partners.

Alvarado, de 30 años, tuvo una efectividad de 3,81 y siete salvamentos en 28 juegos con Filadelfia la temporada pasada. Cumplió una suspensión de 80 juegos por violar la política del béisbol sobre drogas para mejorar el rendimiento. Fue suspendido el 18 de mayo tras dar positivo en una prueba por testosterona externa.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, manifestó que el resultado positivo se debió a un medicamento para bajar de peso que Alvarado tomó durante la temporada baja.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter