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Jonrón de Jackson Merrill ayuda a Padres en triunfo por 3-2 sobre Astros

SAN DIEGO (AP) — Jackson Merrill conectó su 17mo jonrón de la temporada para ayudar a que los Padres de San Diego superaran el sábado 3-2 a los Astros de Houston.

Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, festeja con Gavin Sheets, tras conectar un cuadrangular ante los Astros de Houston, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Gregory Bull)
Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, festeja con Gavin Sheets, tras conectar un cuadrangular ante los Astros de Houston, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

El dominicano Fernando Tatis Jr. recibió una base por bolas para abrir la primera entrada, Jake Cronenworth pegó un sencillo y Ty France negoció un boleto para llenar las bases antes de que Merrill bateara para un out forzado y para poner el duelo 1-0.

Merrill conectó un jonrón solitario de 421 pies ante el abridor de los Astros, Peter Lambert, en la tercera entrada

Gavin Sheets pegó un sencillo para abrir la cuarta y anotó cuando Tatis se embasó por un error de fildeo del campocorto dominicano Jeremy Peña.

Michael King (7-8) lanzó seis entradas por los Padres y ponchó a seis. Permitió tres hits, una carrera limpia y dio una base por bolas. Mason Miller toleró una anotación en la novena pero consiguió su 28vo salvamento de la temporada, la cifra más alta de su carrera.

Taylor Trammell, de Houston, conectó un jonrón solitario —su séptimo del año— con dos outs en la segunda. El dominicano Yainer Díaz pegó un sencillo impulsor que puso el juego 3-2 con dos outs en la novena, pero el bateador emergente LaMonte Wade Jr. rodó para out y puso fin al partido.

Lambert (8-6) permitió tres carreras, dos limpias, en cinco entradas. Aceptó cinco hits, ponchó a tres y otorgó tres bases por bolas. _____

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