Jonrón de 2 carreras de Aaron Judge propulsa victoria de Yankees, 8-2 ante Marlins

Compartir en:









Aaron Judge (99) de los Yankees de Nueva York tras batear un jonrón ante los Marlins de Miami, el viernes 3 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Trent Grisham se embasó abriendo el juego con la primera de 11 bases por bolas otorgadas por los lanzadores de los Marlins, y Judge envió un slider a las gradas del jardín izquierdo ante el dominicano Eury Pérez (0-1).

Judge, quien impulsó tres carreras, conectó el año pasado un récord de 20 jonrones en el primer episodio, cuando terminó con 53. Tres de los cinco hits de Judge esta temporada han sido jonrones.

Ben Rice conectó un jonrón y pegó un doble de dos carreras por los Yankees.

Will Warren (1-0) permitió cuatro hits en cinco entradas y dos tercuos, incluidos jonrones solitarios de Xavier Edwards en la primera y de Owen Caissie en la quinta.

Miami amaneció 5-1, igualando el mejor inicio en la historia de la franquicia, y había pasado seis días en la cima del Este de la Liga Nacional, el doble de su total combinado de 2021-25. Los lanzadores de Miami otorgaron su mayor cantidad de bases por bolas desde abril de 2023. Habían concedido apenas nueve en los primeros seis juegos del equipo.

Pérez (0-1) permitió cuatro carreras, dos hits y una cifra máxima en su carrera de seis bases por bolas en cuatro entradas. Forzó carreras con lanzamientos consecutivos en la segunda cuando dio base por bolas a Grisham y golpeó a Judge. Tyler Phillips lanzó un wild pitch productor de carrera en la sexta.

Jazz Chisholm Jr. y el panameño José Caballero robaron dos bases cada uno, y Judge se robó una ante el receptor Liam Hicks, quien ha permitido 60 robos en 66 intentos desde que llegó a las Grandes Ligas el año pasado. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP