Jones lleva juego perfecto hasta la 6ta y Piratas vencen 2-0 a Cardenales

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El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Jared Jones, realiza un lanzamiento durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis en Pittsburgh, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Jones (5-6) retiró a los primeros 16 bateadores que enfrentó antes de que un batazo flojo de Nathan Church cayera apenas más allá del guante extendido del antesalista de los Piratas, Jacob Gonzalez, con un out en la sexta. Church corrió hasta segunda para un doble, pero se quedó allí después de que Masyn Wynn conectara un elevado de out y J.J. Wetherholt se ponchara para terminar la entrada.

Jones, quien regresó de una cirugía Tommy John a finales de mayo, igualó su máximo de la temporada con nueve ponches en siete entradas y mejoró a 3-0 con una efectividad de 1,13 en cuatro aperturas en septiembre. El dominicano Gregory Soto sorteó una base por bolas al primer bateador para apuntarse su salvamento 16.

Los Cardenales cayeron a 76-81 con la derrota. Si San Luis no gana el resto de sus partidos, la franquicia vivirá temporadas perdedoras consecutivas por primera vez desde 1958 y 1959.

FUENTE: AP