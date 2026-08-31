Jonathon Cooper se declara no culpable; su juicio con jurado inicia el 10 de noviembre

Cooper fue incluido el domingo en la lista de exentos del comisionado, lo que significa que por el momento seguirá cobrando y se le permitirá entrar a las instalaciones de entrenamiento del equipo, pero no podrá practicar con el equipo ni jugar en ningún partido.

“Es parte del proceso. Seguimos tomándonos esto muy en serio. Vamos a seguir monitoreando todos los avances legales y seguiremos apoyando a Jonathon. Él ha trabajado muy duro para mejorar como persona y será bueno tenerlo en el edificio, estar en juntas y simplemente ser parte del equipo", manifestó el gerente general George Paton en una conferencia telefónica la noche del domingo, después de que se definiera el roster de 53 jugadores del equipo.

Cooper se declaró no culpable de un cargo grave por agresión en segundo grado por estrangulamiento y de tres delitos menores, entre ellos violar una orden de protección una semana después de su primer arresto, el 4 de junio. El cargo por estrangulamiento se derivó de su primer arresto, después de que una enfermera forense examinara a la entonces novia de Cooper.

A Cooper se le permitió participar en el campamento de entrenamiento y el viernes fue uno de los capitanes de los Broncos en su último partido de pretemporada, una victoria por 34-6 sobre los Vikings de Minnesota.

La liga está investigando la situación de Cooper y el profesional de sexto año podría enfrentar una suspensión prolongada bajo la política de violencia doméstica de la NFL. Cualquier partido que se pierda mientras esté en la lista de exentos contaría para su suspensión, pero también tendría que devolver el dinero que ganó mientras estuvo en la lista de exentos.

“Esperamos a la liga. La diferencia ahora es que está en las instalaciones, está levantando pesas, está en las reuniones; no puede practicar. Y luego simplemente esperamos a que este proceso se desarrolle”, dijo el entrenador Sean Payton el lunes después de la práctica.

Cooper, quien ha sido titular en 52 partidos consecutivos con los Broncos, es un integrante clave de una defensiva que ha liderado la liga en capturas en cada una de las últimas dos temporadas. Se le indicó que se mantuviera alejado del minicampamento obligatorio de los Broncos en junio, tras su segundo arresto en el lapso de una semana.

Los Broncos decidieron no cortar a Cooper, a quien le corresponden 12 millones de dólares esta temporada. Se le permitió participar en el campamento de entrenamiento después de asistir durante más de un mes a una clínica de internamiento cerca de Vail.

Se prevé que Jonah Elliss, Que Robinson y Dondrea Tillman amplíen su carga de trabajo en ausencia de Cooper.

“Creo que todos esos muchachos aportan diferentes conjuntos de habilidades y rasgos, y por eso todos son buenos. Cada uno aporta algo un poco distinto en la manera en que presionan al pasador, en cómo fijan el borde, pero todos tienen mucho éxito al hacerlo y van a hacer un gran trabajo cuando los inserten ahí”, señaló el tackle derecho Mike McGlinchey, quien se enfrentó a los tres durante el campamento de entrenamiento.

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FUENTE: AP