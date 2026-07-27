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Joc Pederson pega los 2 primeros de 4 jonrones de Rangers en triunfo 7-3 ante Mariners

ARLINGTON, Texas (AP) — Joc Pederson conectó dos jonrones para impulsar cuatro carreras, el dominicano Ezequiel Durán y Jake Burger también se volaron la barda por los Rangers de Texas el lunes en una victoria por 7-3 sobre los Marineros de Seattle. Se llevaron tres de cuatro en la serie para ampliar su ventaja en el Oeste de la Liga Americana a 2 1/2 juegos.

Joc Pederson, de los Rangers de Texas, celebra su jonrón solitario en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle en Arlington, Texas, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto AP/Tony Gutierrez)
Joc Pederson, de los Rangers de Texas, celebra su jonrón solitario en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle en Arlington, Texas, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto AP/Tony Gutierrez) AP

Los cuatro jonrones llegaron en las primeras tres entradas ante George Kirby (8-9). El derecho había tenido marca de 9-1 con efectividad de 1,33 en sus 13 aperturas previas de por vida contra los Rangers.

El derecho de Texas Kumar Rocker (4-8) ponchó a siete mientras permitió dos carreras en 6 2/3 entradas. Seis días antes, había lanzado pelota de un hit en seis entradas sin permitir carrera en una victoria contra los Medias Blancas de Chicago.

Los Rangers (54-52), el único equipo del Oeste de la Liga Americana con récord ganador, tenían una ventaja de medio juego sobre los Mariners antes de ganar los dos primeros partidos de la serie. Seattle (52-55) ganó 6-4 el domingo, cuando Texas perdió por primera vez esta temporada al ir ganando después de seis entradas.

Después del jonrón del empate del mexicano cubano Randy Arozarena en la segunda entrada, Pederson conectó un cuadrangular de tres carreras en la parte baja del inning.

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FUENTE: AP

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