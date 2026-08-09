Joaquín Niemann gana por 9ª vez en LIV Golf y Jon Rahm logra otro título de temporada

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El capitán Joaquín Niemann, de Torque GC, ejecuta un golpe desde el tee del hoyo 16 durante la primera ronda del LIV Golf Bedminster en el Trump National Golf Club, el jueves 6 de agosto de 2026, en Bedminster, Nueva Jersey. (Montana Pritchard/LIV Golf vía AP) AP

El español Jon Rahm firmó un 76 y empató en el puesto 41, pero aun así fue suficiente para asegurar el título de puntos de la temporada por tercera vez consecutiva desde que el dos veces campeón de un major se unió a LIV Golf.

Niemann, quien ganó a principios de este año en Corea del Sur, lideró de principio a fin en Trump International.

Terminó con 16 bajo par (268). Harold Varner III alcanzó a Niemann hasta que el chileno se despegó al final con un birdie en el 13 y un águila en el par 5 del 15. Varner hizo 70 para terminar segundo.

“Siento que cuanto más me presionan, mejor golfista voy a ser a partir de cada experiencia que vivo. Poder pegar los golpes que pegué y embocar los putts que embocé en el tramo final, me doy crédito a mí mismo”, manifestó Niemann.

Bryson DeChambeau hizo 71 y empató en el puesto 38, a 23 golpes del liderato. No puede alcanzar a Rahm con un torneo por disputar.

“Ha sido un gran año. De nuevo, me queda un sabor un poco amargo por lo mal que jugué esta semana. Pero ha sido algo de lo que sentirse orgulloso”, comentó Rahm.

Con ello se cerró una semana en la que el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, dijo que ha firmado una hoja de términos con un inversionista principal que permitirá que la liga siga adelante sin financiación de Arabia Saudí. O'Neil no identificó al inversionista ni el tamaño de la inversión. LIV Golf jugará a continuación en Indiana dentro de dos semanas. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP