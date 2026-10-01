Jayden Daniels deja atrás temores por el codo y los Commanders evaluarán si juega ante Colts

Daniels, quien se dislocó el codo en la Semana 2 contra los Cowboys de Dallas, explicó que no necesitó una cirugía inmediata y que quería mostrar liderazgo al regresar para ayudar a su equipo.

“Me encanta el fútbol americano, juego fútbol americano. Me pagan por jugar fútbol americano. Así que se lo debo a mis compañeros”, indicó Daniels tras la práctica en el hotel del equipo a las afueras de Londres. “Así que siento que se trata de mí siendo un líder... salir ahí y jugar y, obviamente, protegerme y cosas así, pero simplemente me encanta el fútbol americano, tengo pasión por esto”.

Daniels se perdió el partido del domingo pasado contra los Seahawks. Marcus Mariota lanzó tres pases de touchdown en la victoria 33-31 sobre los campeones del Super Bowl.

El entrenador en jefe Dan Quinn comentó el miércoles que Daniels tendría más repeticiones a medida que avanzara la semana y que para el viernes “tendremos una determinación definitiva de dónde estamos”.

Por segundo día consecutivo, Daniels participó en la práctica con una férula protectora. La parte voluminosa de la férula se extiende desde el bíceps hasta aproximadamente la mitad del antebrazo —en su brazo no lanzador. El miércoles fue catalogado oficialmente como “limitado”.

Daniels hizo ejercicios de desplazamiento de pies y de lanzamiento con los otros quarterbacks, y el jueves se le vio relajado.

Al preguntársele si cree que estará listo para el domingo, Daniels sonrió y respondió: “Solo lo estoy tomando día a día”.

La situación del QB es “fluida”

Antes de la práctica del jueves, le preguntaron al coordinador ofensivo David Blough si está planificando el partido para que Daniels o Mariota sean titulares.

“Sin duda es algo fluido, y nos gusta la progresión de Jaden”, dijo Blough.

Es la segunda dislocación de codo para Daniels, quien se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada pasada por la misma lesión. Blough afirmó que hay “lecciones aprendidas” de la recuperación del año pasado, como mantener las piernas de Daniels en forma y seguir un programa de lanzamientos.

“Vamos a asegurarnos, hombre, de que esté bien, de que esté cómodo, y de que nuestro proceso sea bueno mientras lo llevamos hasta la hora del partido y luego durante todo el camino, ya sabes, mientras lo devolvemos al campo; queremos que se sienta como él mismo”, expresó Blough.

En cuanto a decidirse por un titular, cuanto antes “sin duda es mejor”, dijo el coordinador ofensivo en su primer año, pero añadió: “Ese es nuestro trabajo: poder tener cualquier contingencia, ya sea en la posición de quarterback, ya sea en la de corredor. Nuestro trabajo es adaptarnos e intentar encontrar una manera esa semana de ganar”.

La incertidumbre podría mantener a los Colts adivinando esta semana, pero en última instancia la selección de jugadas de Washington no cambiará mucho entre Daniels y Mariota, según Blough.

“Por suerte, ambos son grandes pasadores y también grandes corredores, así que somos muy afortunados de tener un suplente que, en cierto modo, refleja el conjunto de habilidades de un titular”, afirmó. “Y cuando lo construyes, te encantaría que fuera así. Así que diré que es bastante similar”.

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FUENTE: AP