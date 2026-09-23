Jamaica celebra avance de su caso de indemnización contra Reino Unido

Una exhibición con artefactos en una iglesia en Londres el 6 de septiembre del 2026. (AP foto/Alberto Pezzali) AP

El avance marca un punto de inflexión en la tensa relación histórica entre Gran Bretaña y sus territorios caribeños, al trasladar un agravio de siglos del terreno de la retórica política a uno de los niveles más altos del sistema jurídico británico: el Comité Judicial del Consejo Privado.

“Realmente es algo muy importante, y el mundo nos está observando", declaró Olivia Grange, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica.

"Lo que estamos haciendo es histórico, sin precedentes y un gran avance en el movimiento de justicia reparadora. Durante mucho tiempo, hablar de reparaciones ha sido solo eso: hablar. Pero Jamaica es conocida por actuar. La marea está cambiando, estamos logrando cosas”, añadió.

La decisión del rey de dar curso a la petición en lugar de desestimarla es sumamente significativa. Aunque el gobierno británico ha rechazado siempre los llamados a compensaciones financieras, la remisión por parte de la Corona delega, en la práctica, el análisis jurídico de estos agravios históricos al Consejo Privado en Londres.

Al dirigirse anteriormente a la Cámara de Representantes, Grange subrayó la magnitud de la cooperación del rey: “Ahora, el rey podría habernos ignorado. El rey podría haber demorado en respondernos. El rey podría haber tomado la decisión de no remitir las preguntas al Consejo Privado”.

Aunque la petición se dirigió formalmente al rey, Carlos no tiene decisión personal sobre si se remite al Comité Judicial del Consejo Privado; actuaría siguiendo el consejo de funcionarios del gobierno.

El gobierno de Jamaica indicó que la decisión del rey se dio a conocer a través de sus abogados en Gran Bretaña.

La medida se produce más de dos semanas después de que Jamaica solicitara al rey que remitiera al Consejo Privado una serie de preguntas sobre la esclavitud y la responsabilidad del Reino Unido de pagar indemnizaciones.

La petición presentada el 7 de septiembre recorre una vía constitucional singular. Como Carlos sigue siendo el jefe de Estado de Jamaica, la nación insular pudo solicitarle directamente mediante un antiguo mecanismo legal al que no pueden acceder las antiguas colonias que ya han transitado a repúblicas.

Grange reconoció esta ironía constitucional y señaló que la transición tardía de Jamaica a una república —un objetivo de larga data del gobernante Partido Laborista de Jamaica— en realidad ha resultado ser una “bendición disfrazada”. Como la isla mantiene al rey como su soberano, cuenta con la legitimación constitucional para forzar una revisión legal de las obligaciones históricas de la Corona.

La medida no ha estado exenta de críticos internos, algunos de los cuales cuestionaron la imagen diplomática de la presentación.

“No hubo errores en el proceso de presentación. No hubo meteduras de pata diplomáticas, como algunos quisieran dar a entender", indicó Grange. "Estábamos interactuando no con un Estado extranjero, sino con nuestro jefe de Estado. Es una petición legal. No es una negociación entre Estados ni una exigencia de pago. Planteó preguntas jurídicas que deben ser determinadas por nuestro máximo tribunal”.

Grange también reveló que Jamaica ha ofrecido formalmente ayudar a otros reinos de la Mancomunidad que aún comparten al monarca a presentar peticiones similares de reparaciones por la esclavitud.

Integrantes de un bloque comercial regional del Caribe conocido como Caricom se reunieron la semana pasada en Barbados para hablar de reparaciones, mientras impulsaban una estrategia unificada. El gobierno británico ha reconocido que la esclavitud fue “abominable”, pero ha rechazado las exigencias de indemnizaciones o disculpas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP