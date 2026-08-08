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Jake McCarthy pega 2 vuelacercas y Rockies se imponen 8-6 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Jake McCarthy conectó dos vuelacercas en una noche de cuatro imparables, Cole Carrigg y TJ Rumfield aportaron dos hits cada uno, y los Rockies de Colorado se impusieron el sábado 8-6 sobre los Cardenales de San Luis.

Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, festeja en la cueva luego de pegar un cuadrangular ante los Cardenales de San Luis, en el sexto inning del juego del sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Lexie Knight)
Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, festeja en la cueva luego de pegar un cuadrangular ante los Cardenales de San Luis, en el sexto inning del juego del sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Lexie Knight) AP

McCarthy le dio la ventaja a Colorado ante el primer lanzamiento del juego, con un batazo de 420 pies entre el jardín derecho y el central ante Matthew Liberatore (5-9).

Los Rockies terminaron por cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

McCarthy pegó su segundo jonrón del juego —y el 13.º de la temporada— en la sexta entrada. Batea para .305 y suma siete hits en sus últimos dos duelos.

Liberatore trabajó cinco innings y ponchó a tres. Permitió cinco carreras con nueve hits.

El dominicano José Fermín conectó un doble de dos carreras para poner arriba a los Cardenales, pero Carrigg respondió con un doble de dos anotaciones en la tercera entrada, que les dio a los Rockies la ventaja definitiva. Hunter Goodman impulsó una más antes de que terminara el inning.

Rumfield remolcó otra en la quinta, y McCarthy disparó un jonrón de dos carreras al jardín central en la sexta.

Cinco relevistas se combinaron para limitar a los Cardenales a dos hits y tres carreras. Parker Mushinski (1-0) trabajó 1 1/3 innings para llevarse la victoria. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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