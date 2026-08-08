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Jacob deGrom poncha a 9 y Rangers vencen a Orioles para su 4ta victoria seguida

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jacob deGrom ponchó a nueve en cinco entradas para su primera victoria en más de un mes, y los Rangers de Texas vencieron el sábado 5-1 a los Orioles de Baltimore, con lo cual se embolsaron su cuarta victoria consecutiva.

Jacob deGrom, de los Rangers de Texas, lanza en el duelo ante los Orioles de Baltimore, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/LM Otero)
Jacob deGrom, de los Rangers de Texas, lanza en el duelo ante los Orioles de Baltimore, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/LM Otero) AP

Los Rangers (59-58) volvieron a colocarse por encima de .500 con la racha de triunfos, después de una seguidilla de seis derrotas —la peor de la temporada— que los sacó del liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

Texas tomó la ventaja para no soltarla con dos carreras sucias en la segunda entrada, gracias a dos sencillos dentro del cuadro y dos errores en tiros. Corey Seager conectó un jonrón de tres carreras en la octava.

Fue la primera apertura de deGrom (8-7) desde que les comunicó a los Rangers que quería quedarse en el equipo, antes de la fecha límite de canjes del lunes pasado.

Al menos un equipo contendiente preguntó por la disponibilidad de DeGrom, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young y quien tiene una cláusula completa que impide los canjes sin su consentimiento.

El derecho ponchó a la mitad de los 18 bateadores que enfrentó y dio una base por bolas, al tiempo que realizó 88 lanzamientos (55 strikes). Había tenido marca de 0-2 y permitido 13 carreras limpias en 18 entradas en sus cuatro aperturas anteriores, desde una victoria en Cleveland, el 30 de junio.

El abridor de Baltimore, Kyle Bradish (7-11), ponchó a cuatro sin otorgar boletos en seis entradas.

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