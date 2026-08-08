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Jackson Jobe reaparece y ayuda a que Tigres aplasten 8-0 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Jackson Jobe limitó a San Francisco a un hit durante cinco entradas en blanco, en su primera actuación dentro de las Grandes Ligas en más de un año, y los Tigres de Detroit abrieron la pizarra con una séptima entrada de seis carreras para aplastar el sábado 8-0 a los Gigantes.

Jackson Jobe, de los Tigres de Detroit, hace un pitcheo ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
Jackson Jobe, de los Tigres de Detroit, hace un pitcheo ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Jobe (1-0) había estado fuera de acción tras someterse a una cirugía Tommy John en 2025. El derecho ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El sencillo del dominicano Willy Adames con un out en la cuarta entrada fue el único hit que permitió Jobe.

Los relevistas Tyler Holton y Ty Madden se combinaron para permitir dos hits. San Francisco no llevó a ningún corredor más allá de la primera base.

La aparición más reciente de Jobe en las Grandes Ligas fue el 28 de mayo de 2025, cuando abrió contra los Gigantes en una victoria de los Tigres por 4-3 en Detroit.

El sábado, el juego se mantuvo 0-0 durante cinco entradas. En la sexta, el abridor de los Gigantes Landen Roupp (7-11) dio bases por bolas hasta llenar las bases. Con un out, el relevista Keaton Winn otorgó boleto a Spencer Torkelson para que entrara una carrera.

Detroit anotó seis en la séptima. Los Tigres castigaron a Trent Harris con tres carreras.

En su debut en las Grandes Ligas, Harris permitió un doble de Zach McKinstry y un sencillo impulsor de Kevin McGonigle antes de retirar al venezolano Gleyber Torres con un rodado a la segunda base.

Dillon Dingler siguió con un doble por la línea del jardín izquierdo para remolcar a McGonigle y poner el encuentro 3-0. Fue la 80ma carrera impulsada de Dingler en la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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