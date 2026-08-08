Jac Caglianone lleva a Reales a triunfo 6-3 ante Cachorros, por quienes Clay Holmes debuta con dudas

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Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, celebra luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Cachorros de Chicago, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Caglianone conectó dos jonrones, dos dobles y terminó con cuatro carreras impulsadas por los Reales. Josh Rojas también aportó un par de impulsadas.

Seth Lugo (5-7) superó a Holmes con su repertorio de ocho lanzamientos, que incluyó una curva lenta de 65 mph, con la cual ponchó al candidato a Jugador Más Valioso Pete Crow-Armstrong. Lugo terminó permitiendo tres carreras con cinco hits y una base por bolas en seis entradas, aparte de recetar cinco ponches.

Nate Pearson se encargó de la novena ante su exequipo para conseguir su segundo salvamento de la temporada.

Holmes (4-5) no abría un juego de Grandes Ligas desde el 15 de mayo, cuando todavía estaba con los Mets, y un lineazo de 111 mph de Spencer Jones, de los Yankees, le fracturó el peroné derecho. Estaba en medio de aperturas de rehabilitación a principios de esta semana, cuando los Cachorros lo adquirieron en un canje.

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FUENTE: AP