Israel reabrirá el cruce fronterizo de Gaza con Egipto el domingo, tras casi dos años cerrado

JERUSALÉN (AP) — Israel anunció el viernes la reapertura del cruce fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto en ambas direcciones durante el fin de semana, lo que permitirá la entrada y salida de los palestinos del sitiado enclave después de casi dos años de cierre.

Un camión llega al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, para pasar la inspección de las autoridades israelíes antes de entrar a la Franja de Gaza, el 27 de enero de 2026. (AP Foto/Mohamed Arafat)
Un camión llega al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, para pasar la inspección de las autoridades israelíes antes de entrar a la Franja de Gaza, el 27 de enero de 2026. (AP Foto/Mohamed Arafat) AP

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, dijo en un comunicado que solo se permitirá el “movimiento limitado de personas”.

La reapertura del cruce de Rafah el domingo será un hito importante para el plan de alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El paso, que es la principal puerta de Gaza al mundo exterior, ha estado prácticamente cerrado desde mayo de 2024.

Tanto Israel como Egipto controlarán a la gente que entre y salga por el cruce, que estará supervisado por agentes de la patrulla fronteriza de la Unión Europea.

A los palestinos que salieron de Gaza durante la guerra se les permitirá regresar tras obtener la autorización de seguridad de Israel.

Israel se había resistido la reapertura del cruce, pero la recuperación de los restos del último rehén que seguía en la Franja el lunes allanó el camino para avanzar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

