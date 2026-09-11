Israel lanza explosivos sobre aldea libanesa mientras desplazados ven cómo sus casas desaparecen

Aldeanos de Mansouri miran las columnas de humo producidas por una detonación controlada, provocada por Israel para destruir su aldea, desde el poblado de Hanniyeh, en el sur de Líbano, el viernes 11 de septiembre de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Esto se ha convertido en un ritual diario para los residentes de Mansouri, que huyeron de la aldea hace semanas y ahora observan su destrucción desde la aldea vecina de Hanniyeh.

Los combates activos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, han disminuido desde que ambas partes acordaron una tregua en junio, pero el ejército israelí ahora ocupa amplias franjas del sur del país, donde realiza con regularidad demoliciones controladas.

Enormes nubes de humo y polvo se elevan periódicamente desde Mansouri, mientras los hombres que observan debaten cuál casa de qué vecino ha sido destruida esta vez y buscan señales de la suya. El ejército israelí detonó en las primeras horas del viernes la escuela pública de la aldea, informó la prensa estatal libanesa.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las demoliciones.

Algunos residentes desplazados culpan al gobierno libanés junto con Israel, al afirmar que las autoridades abandonaron la aldea.

Ali Hussein Ghanem, un agricultor de tabaco de Mansouri, se aloja con familiares en Hanniyeh junto con su esposa e hijos.

“Esto es algo que nunca debería ocurrir”, dijo, mientras observaba a la distancia cómo el humo se elevaba sobre su aldea. “¿Acaso no se supone que el Estado debe proteger nuestro pueblo en lugar de entregárselo a Israel?”

Wissam Khashabi, apicultor y también oriundo de Mansouri, coincidió.

“Vemos cómo destruyen nuestra tierra”, señaló. “Perdimos nuestras propiedades, nuestros huertos y todos nuestros medios de vida. El Estado en realidad no está haciendo nada”.

Autoridades israelíes dijeron el jueves que habían volado redes de túneles de Hezbollah debajo de la estratégica cresta de Ali Taher, cerca de la localidad de Nabatiyeh, en otra parte del sur de Líbano. La fuerza de las explosiones hizo que la tierra temblara en las zonas circundantes.

El ejército israelí indicó que la cresta contenía una extensa infraestructura militar subterránea construida por Hezbollah. Había sido escenario de enfrentamientos entre fuerzas israelíes y el grupo armado en las últimas semanas, antes de que Israel anunciara que había tomado “control operativo” del lugar.

No se vislumbra una solución política

Muchos residentes de Mansouri huyeron en marzo, cuando comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah, pero regresaron tras la tregua de junio, solo para huir de nuevo cuando el ejército israelí emitió el mes pasado un llamado a evacuar la aldea y volvió a atacarla.

Israel dijo entonces que respondía a violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah. Pero no se sabe por qué ha estado demoliendo la aldea desde entonces.

Algunos de los desplazados fueron acogidos por familiares, mientras que otros se alojan en refugios instalados en escuelas en la cercana ciudad de Tiro. En el punto álgido de la guerra, cerca de 1,2 millones de personas fueron desplazadas en Líbano. El alto el fuego ha permitido que la mayoría regrese a casa, pero más de 300.000 siguen desplazadas.

Con el estancamiento de las negociaciones entre Israel y Líbano, y entre Estados Unidos e Irán, no se vislumbra una solución política que les permita volver a sus hogares.

El conflicto más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo armado disparó cohetes a través de la frontera dos días después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la guerra contra Irán.

El gobierno libanés e Israel alcanzaron en junio un acuerdo marco que establece que Israel se retirará de Líbano a medida que Hezbollah sea desarmado, pero ha habido pocos avances para implementarlo.

Se espera que funcionarios libaneses e israelíes se reúnan para otra ronda de conversaciones en Roma en los próximos días de este mes.

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La periodista de The Associated Press Abby Sewell colaboró desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP