Irán ejecuta a hombre acusado de espiar para Israel

TEHERÁN (AP) — Irán ejecutó el sábado a un hombre condenado por espiar para la inteligencia y el Ejército israelí, informaron medios estatales.

La televisión estatal identificó al hombre ejecutado como Aghil Keshavarz, a quien se acusó de tener una “estrecha cooperación de inteligencia” con la agencia de inteligencia israelí Mossad y tomar fotografías de áreas militares y de seguridad iraníes.

Keshavarz fue arrestado al momento que tomaba fotos de un cuartel militar en la ciudad noroccidental de Urmia, a unos 600 kilómetros (371 millas) al noroeste de la capital, Teherán, en mayo. Fue acusado de llevar a cabo más de 200 misiones similares para el servicio secreto Mossad en varias ciudades de Irán, incluyendo Teherán.

Fue juzgado y condenado a muerte, una sentencia que la Corte Suprema ratificó, según el reporte.

De acuerdo con reportes, Keshavarz, de 27 años, estudió arquitectura.

Se sabe que Irán ha ejecutado a 11 personas por espionaje desde una guerra aérea de 12 días que Israel libró contra Irán en junio, matando a casi 1.100 personas, incluidos comandantes militares y científicos nucleares. En respuesta, el bombardeo de misiles de Irán mató a 28 en Israel.

En octubre, Irán ejecutó a una persona cuya identidad no ha sido revelada y quien fue condenada por espiar para el Mossad en la ciudad de Qom.

Irán lleva a cabo rutinariamente juicios a puerta cerrada de acusados de espionaje, procesos en que los sospechosos a menudo no tienen acceso a las pruebas en su contra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

