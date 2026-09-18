Irán dice que atacó un petrolero y otras noticias en Oriente Medio

Efectivos armados afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán participan en el "Janfada" ("Sacrificio por Irán"), un ejercicio militar patrocinado por el estado, en Teherán, Irán, el 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Irán reportó un ataque a un petrolero con bandera de Togo, el Trend, por lo que calificó como un “intento ilegal” de atravesar el estrecho de Ormuz, reportó la televisora estatal, que citó a la Guardia Revolucionaria.

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió que el paso no autorizado por el estrecho resultaría en la “destrucción” de las embarcaciones infractoras, según la cadena. Teherán ha ejercido el control de la crucial vía marítima desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Por otra parte, una agencia de monitoreo informó durante la noche de un “incidente de seguridad” en un buque a 16 millas náuticas al noreste de Jasab, Omán, que está al otro lado del estrecho. La tripulación estaba a salvo y no se confirmó ningún impacto ambiental, indicó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico.

El ejército de Estados Unidos ha estado guiando a algunos barcos comerciales por el estrecho, frente a las costas de Omán, mientras continúa el riesgo de ataques iraníes.

Seúl dice que podría ampliar su unidad naval en la región

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, manifestó que su gobierno está considerando ampliar las operaciones de una unidad naval desplegada en el golfo de Adén, frente a Yemen y Somalia, para proteger las embarcaciones de su país y las rutas de transporte de petróleo.

Pero subrayó que Seúl no tomará medidas que la arrastren al conflicto entre Estados Unidos e Irán, rechazando la reciente presión de Washington para que se involucre más. Corea del Sur lleva años movilizando la Unidad Cheonghae para lucha contra la piratería.

La creciente amenaza de los hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, contra el transporte marítimo en la región ha alarmado a países y mercados, aunque los rebeldes apuntaron que solo atacan los activos de la vecina Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Lee mencionó la amenaza para la economía surcoreana y la necesidad de proteger sus barcos, pero afirmó que “No habrá despliegue de tropas que implique o intervenga en la guerra. Puedo afirmarlo con claridad”.

Derrumbe en Gaza pone foco en la precariedad de la vivienda

El letal derrumbe de un edificio de varios pisos en Gaza esta semana ha vuelto a poner la atención en las penurias que enfrentan los palestinos, casi un año después de que un alto el fuego entre Israel y Hamás prometiera impulsar la reconstrucción.

Muchos residentes desplazados han regresado a algunas de las cientos de miles de viviendas dañadas por los combates, pese al riesgo de que los cimientos debilitados y los muros inestables cedan de repente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP