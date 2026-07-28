Irán ahorca a 2 hombres condenados por matar a 4 policías en protestas de enero

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Un reporte de Mizanonline.ir, afiliado al poder judicial del país, identificó a los reos como Abolfazl Sepahi Badjani y Amir Hossein Safari Hosseinabadi, y señaló que también incendiaron una comisaría y dañaron propiedades públicas en la ciudad central de Isfahán, unos 400 kilómetros (250 millas) al sur de la capital, Teherán.

Los dos hombres son los más recientes ejecutados entre las decenas de miles que fueron detenidas durante una represión en enero contra protestas en todo el país. Grupos de derechos humanos afirman que más personas podrían enfrentar condenas a muerte. Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre y se extendieron hasta enero, enfrentaron una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Irán ahorcó a otros dos hombres en el mismo caso a principios de julio.

Irán situó el saldo de muertos de las protestas en más de 3.000. Activistas de grupos de derechos humanos estimaron la cifra en más de 7.000.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP