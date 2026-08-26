Investigan a tres funcionarios del Servicio Secreto de EEUU por posible conducta indebida

Compartir en:









Miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos vigilan durante la carrera de autos IndyCar Freedom 250 Grand Prix, el domingo 23 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los tres desempeñaban funciones no relacionadas con la aplicación de la ley y estaban siendo investigados por posible conducta indebida, reveló la oficina de información pública de la agencia. Sin embargo, el motivo de la medida seguía sin estar claro mientras la Oficina de Responsabilidad Profesional iniciaba su revisión.

El Servicio Secreto ha estado bajo escrutinio, ya que el presidente Donald Trump ha sido objeto de al menos tres planes de asesinato en los últimos dos años. La policía indicó en abril que un hombre armado vulneró la seguridad en el Washington Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que Trump asistía.

El Servicio Secreto también ha quedado en el centro de atención tras otros incidentes recientes.

El Departamento de Justicia ordenó el mes pasado la comparecencia de periodistas de The New York Times que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, que fue un obsequio de Qatar. Las órdenes de comparecencia, que posteriormente fueron retiradas, se produjeron después de que The Times informara que se instó a Trump a salir de Turquía en el antiguo Air Force One por recomendación del Servicio Secreto.

Luego, Trump reconoció a principios de este mes que en realidad se escabulló del Air Force One al salir de Turquía porque el Servicio Secreto y los militares querían que estuviera en un “avión diferente” debido a preocupaciones de que Irán lo tuviera en la mira para asesinarlo.

El mandatario solo confirmó que se escabulló después de que The Washington Post informara que había participado en la elaborada estratagema en la que parte de su personal, el Servicio Secreto y periodistas volaron en el modelo antiguo del Air Force One, mientras a él lo subían a escondidas a una aeronave militar alternativa para salir de Turquía.

El mes pasado, el Servicio Secreto también confirmó que uno de sus agentes asignado al equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance estaba siendo investigado por acusaciones vinculadas a una presunta filtración de noticias. El Servicio Secreto señaló que la investigación se relacionaba con un reportaje de MS NOW publicado en julio y en el que se detallaba la frustración de algunos de sus agentes por solicitudes de viaje de última hora de Vance y su familia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP