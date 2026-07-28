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Investigan profanación y daños a santuario de la Virgen María en Bosnia

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — Las autoridades de Bosnia investigaban el martes la profanación de una estatua de la Virgen María y un santuario dañado por un incendio durante la noche en una aldea en el sur del país, un destino popular para los peregrinos católicos.

Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María, que ha sido cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones en Medjugorje, Bosnia, el 28 de julio de 2026. (Foto AP)
Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María, que ha sido cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones en Medjugorje, Bosnia, el 28 de julio de 2026. (Foto AP) AP

Hace dos años, el Vaticano dio luz verde para que los católicos peregrinaran hacia Medjugorje, donde unos niños dijeron haber visto a la Virgen María, otorgando su aprobación a la devoción en uno de los lugares más controvertidos de la práctica católica romana en los últimos años.

Imágenes del lugar difundidas por la prensa local mostraban que a la estatua de Nuestra Señora le habían pintado de negro el rostro y las manos, con una inscripción en inglés en el pedestal que decía: “Devil in a skirt” (“Diablo con falda”).

En 1981, seis niños y adolescentes dijeron haber visto a la Virgen en una colina de Medjugorje, ubicada en la región vinícola del sur de Bosnia. Algunos de esos “videntes” originales han afirmado que las visiones se han producido con regularidad desde entonces, incluso a diario, y que María les envía mensajes.

Cerca del lugar, se encontró una pancarta colocada en una valla con los nombres de los videntes y un mensaje escrito en polaco que decía: “Son unos estafadores, tengo pruebas”.

La oficina doctrinal del Vaticano no declaró que las supuestas apariciones en Medjugorje fueran auténticas ni de origen sobrenrenatural, y señaló preocupaciones por contradicciones que, según los presuntos visionarios, han recibido en los mensajes a lo largo de los años.

Pero, en consonancia con los nuevos criterios del Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe determinó que los “frutos espirituales” positivos derivados de la experiencia de Medjugorje justificaban con creces permitir que los fieles organizaran peregrinaciones allí y autorizar actos públicos de devoción.

La decisión de 2024 anuló años de dudas sobre la veracidad de las supuestas apariciones por parte de anteriores obispos diocesanos de la región y expertos del Vaticano. Y pasó por alto las preocupaciones sobre los intereses económicos que han convertido a Medjugorje en un destino próspero para el turismo religioso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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