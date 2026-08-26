Inundaciones repentinas dejan más de 550 desaparecidos en el Tíbet y al menos 162 muertos en Nepal

UDIN DHUNGA, Nepal (AP) — Deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar en el Tíbet dejaron el miércoles 558 personas desaparecidas, informó la La agencia de noticias china Xinhua informó que la agencia noticiosa china Xinhua. En tanto, la policía de Nepal informó la mañana del jueves que al menos 162 murieron después de que intensas inundaciones repentinas en una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron a cientos de personas desaparecidas luego de arrasar con comunidades.