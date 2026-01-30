americateve

Informe advierte que grupos ilegales en Colombia se han fortalecido y suman 27.000 integrantes

BOGOTÁ (AP) — Un informe divulgado el viernes advierte que Colombia tiene aproximadamente 27.000 armados ilegales dentro de ocho estructuras que en su mayoría se han fortalecido pese a la política gubernamental de entablar diálogos de paz para buscar su desarme.

La Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento e investigación sobre el conflicto interno, advirtió en su informe que en 2025 los grupos armados aumentaron sus filas en 5.000 personas con respecto al año previo, lo que muestra que los ilegales “continúan fortaleciéndose y ampliando su capacidad militar, una tendencia que se presenta desde 2018”.

Colombia lidia con varios grupos armados ilegales pese a que en 2016 firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de confrontaciones, logrando que se desarmaran más de 13.000 insurgentes.

El informe, basado en cifras de la fuerza pública, advierte que el crecimiento más notable, tanto en personas en armas como en redes de apoyo, lo tuvo en el último año el Clan del Golfo, con un aumento del 30%, lo que significó que llegara a más de 9.800 ilegales.

Un crecimiento de más del 22% tuvieron las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco” y las que están al mando de alias “Calarcá”, dos bandos enemigos. En menor medida, un 9%, creció el ELN, sin embargo, se trata de la segunda estructura más numerosa y antigua con 6.810 insurgentes.

"En este contexto, todo indica que el próximo gobierno deberá diseñar una estrategia de seguridad capaz de frenar este crecimiento y de enfrentar a grupos que podrían reunir cerca de 30.000 integrantes”, anticipó el informe en referencia al cambio de gobierno que sucederá este año luego de las elecciones presidenciales de mayo.

El fortalecimiento de los grupos armados ilegales se da pese a que el actual gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, implementó una política de “paz total” con la que abrió múltiples mesas de negociación en un intento por disminuir la violencia. Hasta ahora, ninguno se ha desarmado.

“El 2026 arranca con la política de paz total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, incluso por parte del propio presidente. Las mesas de negociación siguen activas, pero avanzan acumulando compromisos que difícilmente se podrán cumplir”, agregó la Fundación.

La mesa de diálogo con la disidencia de alias “Iván Mordisco” —la más numerosa— se fracturó en 2024, lo que intensificó las operaciones militares y los enfrentamientos. El gobierno también suspendió hace un año la mesa con el ELN, alzado en armas desde 1964, tras una incursión violenta en el noreste del país.

FUENTE: AP

