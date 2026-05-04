Indígenas y campesinos llegan a La Paz tras caminar 25 días para exigir respeto a sus tierras

Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia, el lunes 27 de abril de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

“He dejado mi chaco (terreno) que no es grande, pero estoy acá para defender mi tierra que me da de comer a mí, mi madre y mis dos hijos”, dijo a The Associated Press Oscar Cardozo, dirigente de los campesinos de Beni. El hombre tenía los pies hinchados y estaba agotado.

Mientras la policía reforzaba las inmediaciones del palacio presidencial, unos 500 manifestantes llegaron a La Paz en una columna que se ha ido reduciendo tras acuerdos que el gobierno cerró con algunos sectores. Exigen la derogación de una ley que permite hipotecar la pequeña propiedad dotada por el Estado.

Como concesión, el gobierno presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pero los indígenas exigen la derogación de la ley y anunciaron que se quedarán hasta que Paz los reciba.

La ley aprobada recientemente permite convertir voluntariamente la pequeña propiedad agrícola en una mediana propiedad y con ello puede ser hipotecada. La Constitución impide las hipotecas de pequeñas propiedades.

Los defensores de la norma dicen que los productores rurales accederán al crédito para potenciar su capacidad productiva. Los detractores afirman que facilita la concentración de tierra a favor de empresarios sobre todo en el oriente, donde se expande la agroindustria y la ganadería.

La protesta se suma a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) por aumentos salariales y en rechazo a una eventual privatización de empresas públicas. A su vez los transportistas llamaron a un paro el martes "para exigir al gobierno cumplimiento de compromisos” ante la escasez de combustibles y la venta de gasolina de mala calidad, dijo Lucio Gómez, líder de la Confederación del Transporte de Bolivia. También maestros y campesinos advierten de más protestas esta semana.

“Nos dejaron el gobierno quebrado, gobernaciones quebradas, alcaldías quebradas, empresas (públicas) quebradas”, dijo Paz en su discurso del viernes por el Día del Trabajador en el que llamó a los movilizados y a otros órganos del Estado a un “encuentro nacional” para enfrentar la peor crisis económica en cuatro décadas.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que las marchas tienen “motivaciones políticas”.

Hasta ahora las protestas han logrado frenar reformas liberales con las que el gobierno centroderechista busca revertir la crisis que adjudica a 20 años de gobiernos de izquierda.

El excandidato presidencial Jaime Dunn dijo a radio Panamericana que “la COB busca reposicionarse políticamente en la oposición" después de 20 años de ser aliada de Luis Arce (2020-2025) y Evo Morales (2006-2019).

“Es una situación compleja. El gobierno necesita encarar soluciones económicas urgentes”, opinó el analista económico Gonzalo Chávez.

Al ríspido clima social se suma una escalada de la violencia ligada al crimen organizado, tras el asesinato a tiros el viernes de un magistrado del Tribunal Constitucional, el quinto homicidio en los últimos días. Todos ellos tuvieron lugar en Santa Cruz, la región del oriente más rica donde operan bandas ligadas al narcotráfico, según informes del gobierno y la policía.

“Presumimos, como hipótesis, que el crimen sería por un conflicto de tierras”, dijo el jefe policial de Santa Cruz, David Gómez, sobre el asesinato del magistrado. El gobierno reforzó la seguridad en esa región agroindustrial donde también se ha denunciado tráfico de tierras.

Según el comandante policial, las otras muertes tendrían que ver con una disputa por suceder al presunto narco uruguayo Sebastián Marset, capturado y entregado a Estados Unidos en marzo pasado.

FUENTE: AP