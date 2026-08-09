Incendios forestales en el oeste de EEUU y Canadá obligan a evcauar a residentes

Un incendio forestal que ha obligado a evacuar a los residentes de la región sur de Okanagan, el sábado 8 de agosto de 2026, en Summerland, Canadá. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

En el oeste de Canadá, más de 20.000 personas se vieron obligadas a evacuar comunidades a lo largo del lago Okanagan, en la Columbia Británica, durante el fin de semana, mientras un incendio forestal de rápida propagación destruía viviendas, forzando rescates por vía aérea de decenas de personas.

Anette Boulet era una de las residentes que huyó de Summerland, hogar de unas 12.000 personas. Ella y su familia se marcharon alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado, cuando su vivienda ya estaba envuelta en humo.

“Apenas podías ver. Estaba, estaba todo oscuro, y la cresta, la cresta de fuego venía directo hacia ti”, declaró Boulet, quien evacuó hacia un centro en Penticton.

Además de las evacuaciones en Summerland, el incendio Bald Range, cuyo primer reporte llegó el viernes por la noche, también ha provocado la evacuación de unas 8.000 personas en la comunidad cercana de Peachland y sus alrededores. La Columbia Británica declaró el estado de emergencia el sábado debido a los incendios forestales.

Eleanor Olszewski, ministra de gestión de emergencias y resiliencia comunitaria de Canadá, indicó el domingo en redes sociales que aprobó una solicitud de asistencia federal para proporcionar refugio y alojamiento a quienes se vieron obligados a huir.

Residentes en vilo

En Estados Unidos, los residentes de algunas zonas al norte de Spokane, Washington, recibieron el domingo la recomendación de abandonar sus hogares. Los habitantes de Malden y Rosalia, dos poblados rurales ubicados a unos 55 kilómetros (35 millas) al sur de Spokane, vieron reducido el nivel de evacuación el domingo, después de que se les instó a abandonar la zona el día previo, después de que se originaron dos incendios cerca del lugar. La zona, sin embargo, permanece en alerta.

John Goyke, alcalde de Rosalia y operador del sistema de agua de Malden, comentó que la mañana del domingo vio cómo ardían los árboles en las colinas. Impuso restricciones al uso de agua en Malden el sábado por la noche para ahorrar recursos para los camiones de bomberos. El departamento de bomberos de Malden comenzó a transportar agua desde Rosalia.

“El viento está bastante calmado. El incendio no está avanzando”, señaló Goyke, “pero estamos usando redes sociales y Facebook para mantenernos en contacto con todos”.

Un incendio forestal en 2020 causó graves daños en Malden, donde se perdió la estación de bomberos, la oficina de correos, el ayuntamiento y la biblioteca.

Cae helicóptero durante labores de combate de incendio en Utah

En Utah, dos pilotos de helicóptero murieron cuando su aeronave se estrelló mientras combatían un incendio forestal el viernes en el Bosque Nacional Fishlake. Los equipos de rescate finalmente llegaron al lugar el sábado para confirmar los decesos.

Las autoridades informaron el domingo que la actividad del incendio les había impedido llegar rápidamente a la zona, ubicada en medio de un terreno escarpado.

“Cuando llegamos, pudimos ver dos columnas distintas de humo: una del lugar del accidente y otra de un incendio activo que venía hacia nosotros”, declaró el jefe de policía del condado de Sevier, Nathan Curtis.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga la causa del accidente.

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La periodista de The Associated Press Holly Ramer contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP