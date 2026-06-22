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Incendio arrasa un edificio en el norte de la India y mata a 14, en su mayoría estudiantes

LUCKNOW, India (AP) — Un incendio arrasó un edificio comercial en la ciudad de Lucknow, en el norte de India, y causó la muerte de al menos 14 personas, la mayoría estudiantes, informaron funcionarios el lunes.

Una mujer llora al ver un incendio en un edificio comercial en Lucknow, India, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Sumit Kumar)
Una mujer llora al ver un incendio en un edificio comercial en Lucknow, India, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Sumit Kumar) AP

La tragedia ocurrió en el barrio de Aliganj, en un edificio que albergaba una tienda de mascotas y una clínica veterinaria en los pisos inferiores, y un centro de estudios y un estudio de animación en los niveles superiores.

El viceprimer ministro de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, indicó que se habían recuperado 14 cuerpos en el lugar. Funcionarios señalaron que al menos 10 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.

La causa del incendio no se conocía de momento.

Videos en redes sociales mostraban a personas saliendo por ventanas rotas. En uno de ellos parecía verse a un hombre caer desde un piso superior mientras intentaba escapar. Medios locales informaron que sobrevivió y fue hospitalizado.

Funcionarios explicaron que los bomberos tuvieron que abrirse paso hacia el interior del edificio derribando una pared trasera, porque el denso humo obstaculizaba las labores de rescate. Añadieron que se llevaron extractores para despejar el humo mientras los equipos de emergencia registraban habitaciones y baños en busca de sobrevivientes.

Mohammad Asin, empleado del estudio de animación, contó que los trabajadores acababan de regresar del almuerzo cuando les alertaron del incendio.

“Al principio pensamos que era un incendio pequeño. Para cuando intentamos salir, el humo ya había llenado las habitaciones y los pasillos”, relató.

Los incendios mortales son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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