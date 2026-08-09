Hudson-Smith, olímpico, dice que no sabe si Grand Slam Track le pagó lo adeudado

El británico Matthew Hudson-Smith posa frente a una tribuna que lleva su nombre durante una sesión de entrenamiento previa al inicio del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el domingo 9 de agosto de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

Hudson-Smith habló el domingo en una conferencia de prensa previa a los campeonatos europeos en Birmingham, Inglaterra, y se refirió a los comentarios del cuatro veces campeón olímpico Michael Johnson, quien dijo en una entrevista con The Telegraph que ahora había “podido lograr que se les pagara a estos atletas”.

Johnson creó la liga al ofrecer a atletas estrella salarios y pagos por aparición para competir en un circuito de cuatro eventos en 2025. También había premios en dinero en cada carrera, pero la serie se acortó cuando Grand Slam Track canceló su última reunión el pasado junio en Los Ángeles.

“Voy a ser sincero, tengo memoria de pez, así que no puedo recordar qué está pasando”, manifestó el británico Hudson-Smith, dos veces campeón europeo en los 400 metros.

Una presentación ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Delaware en enero indicó que a Hudson-Smith se le debían 147.500 dólares.

“Todo este año, me he centrado únicamente en los Europeos. Grand Slam, no sé si me han pagado, para serte honesto, y puedes citar eso”, expresó Hudson-Smith, de 31 años, quien ganó la plata en los 400 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La presentación judicial enumeró a más de 300 personas y empresas a las que se les debían unos 40 millones de dólares. Eric Edwards Jr., un vallista menos conocido, figuraba en la lista y le comentó a The Associated Press en enero que el dinero estaba destinado a necesidades prácticas como pagar el alquiler.

Johnson le dijo a The Telegraph que ha pasado el último año buscando soluciones para los atletas.

“A todos se les ha pagado — 11 millones de dólares por tres reuniones de atletismo — más dinero del que jamás se ha pagado a atletas de pista para competir”, sostuvo Johnson.

Una nota al pie de la entrevista en video de The Telegraph con Johnson decía: “Johnson recaudó 11 millones de libras para pagar a los atletas, pero parte de eso está en depósito en garantía y aún está en proceso de distribución”.

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FUENTE: AP