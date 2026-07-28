Hombres armados matan a alto funcionario talibán en Afganistán en raro ataque selectivo

Compartir en:









Dos hombres armados dispararon contra Zabihullah Amiri, director de información y cultura de Badakhshan, cuando se dirigía desde un distrito local hacia la capital provincial, Faizabad, informó el Ministerio de Información en un comunicado.

“Inmediatamente después del incidente, los guardias de seguridad abrieron fuego contra los atacantes; uno de ellos murió y el segundo fue capturado”, indicó el comunicado. Las autoridades investigaban el suceso, añadió.

Los asesinatos selectivos de altos funcionarios talibanes han sido poco frecuentes desde que el Talibán tomaron el poder en Afganistán en 2021, tras la retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos.

El ministro de refugiados del país, Khalil Haqqani, murió en diciembre de 2024 en un atentado suicida con bomba en la capital, Kabul. Haqqani era tío del ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, quien encabeza una poderosa red dentro de los talibanes.

Una bomba colocada en un automóvil en Faizabad mató en junio de 2023 al vicegobernador de Badakhshan, Nisar Ahmad Ahmadi, así como a su conductor. Una filial regional del grupo Estado Islámico, conocida como Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, se atribuyó la autoría del ataque, así como la de un atentado suicida que golpeó un funeral del vicegobernador días después, y que dejó al menos 13 muertos.

El gobernador de la provincia norteña de Balkh murió en marzo de 2023 en un ataque con bomba contra la oficina del gobernador.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP