Hombre detona cinturón explosivo durante intento de arresto en Irak, hiere a dos guardias

BAGDAD (AP) — Un hombre que llevaba un cinturón de explosivos se inmoló el viernes mientras una fuerza de seguridad intentaba arrestarlo en el oeste de Irak, cerca de la frontera con Siria, matándose a sí mismo e hiriendo a dos guardias de seguridad, afirmó un funcionario de seguridad iraquí.

El operativo se estaba llevando a cabo en el área de al-Khaseem en el distrito de Qaim, que limita con Siria, señaló el funcionario que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Agregó que "información preliminar" confirma que no hubo miembros de las fuerzas de seguridad muertos, mientras que dos efectivos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir tratamiento médico.

La Agencia Nacional de Seguridad de Irak dijo en un comunicado que sus miembros sitiaron un escondite de un miembro del grupo Estado Islámico y dos de sus guardaespaldas. Uno de los guardaespaldas activó su cinturón de explosivos, matándose. No se dieron más detalles.

El EI controló en su momento grandes partes de Siria e Irak y declaró un califato en 2014. El grupo extremista fue derrotado en el campo de batalla en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero sus células clandestinas aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países.

En diciembre, dos militares estadounidenses y un civil estadounidense murieron en un ataque en Siria atribuido al EI. Las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo ataques en Siria días después en represalia.

Las autoridades de Estados Unidos e Irak comenzaron en enero a transferir a cientos de miembros del EI detenidos en cárceles administradas por la milicia kurda Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste de Siria, a Irak, donde las autoridades iraquíes planean procesarlos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

