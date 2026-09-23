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Hijo de embajador israelí en EEUU gravemente herido en ataque con auto en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — El hijo del embajador israelí Israel en Estados Unidos resultó gravemente herido en un ataque de embestida con vehículo en la Cisjordania ocupada el miércoles.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar de un atentado cerca de Beit Horon, un asentamiento judío en la Margen Occidental, el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg)
Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar de un atentado cerca de Beit Horon, un asentamiento judío en la Margen Occidental, el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg) AP

Neria Leiter, un reservista del ejército israelí, “necesita un milagro”, escribió el embajador Yechiel Leiter en una publicación en redes sociales. El hijo mayor de Leiter, Moshe Yedidya Leiter, quien también sirvió en el ejército israelí, murió en Gaza apenas unos días después del ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza.

Según el ejército y las fuerzas del orden, un hombre palestino embistió con su automóvil un puesto de seguridad el miércoles por la tarde cerca del asentamiento de Beit Horon, hiriendo de gravedad al agente.

Las fuerzas israelíes en el lugar luego “abrieron fuego contra el terrorista mientras intentaba huir” y lo mataron. Tras el ataque, se desplegaron más fuerzas militares en la zona.

Un paramédico del servicio de emergencias Magen David Adom indicó que el agente herido estaba inconsciente cuando los equipos llegaron al lugar y fue evacuado a un hospital en Jerusalén.

El sospechoso fue identificado como Mahmoud Suleiman, según el Ministerio de Salud palestino.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog enviaron ambos deseos de recuperación a Leiter, a quien una publicación de Herzog en redes sociales describió como “luchando por su vida”.

A principios de esta semana, un israelí murió en un ataque a tiros en Cisjordania, que ha registrado un aumento de la violencia mortal desde que comenzó la guerra en Gaza.

En primavera, el embajador Leiter fue una figura central en las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas entre Israel y Líbano en Washington. Más tarde, Leiter, el embajador de Líbano en Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron un acuerdo marco entre Israel y Líbano que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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