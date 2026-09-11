Hija de víctima del 11 de septiembre hace 1er lanzamiento en el Mets-Yankees

Derek Jeter abraza a Brielle Saracini, quien lanzó la primera bola en el juego del viernes 11 de septiembre de 2026 entre los Mets de Nueva York y los Yankees de la misma ciudad (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Alentada por una amiga, le escribió una carta a Derek Jeter. Conoció al pelotero estelar en el Yankee Stadium y forjó una amistad para toda la vida.

Saracini realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola el viernes, mientras Nueva York conmemoraba el 25.º aniversario de los atentados terroristas. Jeter observaba desde el montículo antes de que los Yankees recibieran a los Mets, sus vecinos de la ciudad.

"Recuerdo que hablaba de cualquier cosa y de todo, de cualquier cosa que se me pasara por la cabeza ese día, y tú lo hiciste muy cómodo... y recuerdo que por un día me sentí normal, lo cual era difícil”, dijo Saracini, sentada junto a Jeter, en una conferencia de prensa. “Ese día las probabilidades estaban en mi contra, pero recuerdo que me tomé un minuto y tuve conversaciones normales y me sentí como una niña”.

Jeter recordó que hizo lo mejor que pudo en una situación difícil.

“Cuando la invitamos al estadio, realmente no sabía qué decir”, comentó Jeter. “Así que ni siquiera sé si dije ‘lo siento’ o algo así. Solo traté de que su día se sintiera especial y recuerdo que se la presenté a todos los jugadores, la llevé abajo y uno sólo intenta que se sienta lo más cómoda posible”.

Hacia el final de una ceremonia de casi 30 minutos, Saracini y su esposo Sean McGuire —quien llevaba una camiseta de los Mets—, lanzaron hacia Paul Goldschmidt y Cody Bellinger. McGuire también perdió a su padre el 11 de septiembre.

La pareja se conoció en un campamento para niños cuyos padres murieron en los atentados. La boda se realizó en 2017.

Mientras Saracini y McGuire hacían sus lanzamientos, Jeter, junto con sus excompañeros, el panameño Mariano Rivera, el boricua Jorge Posada, Paul O’Neill, Tino Martinez y Scott Brosius, y su manager, Joe Torre, se colocaron detrás de ellos.

Durante la ceremonia se mostraron momentos destacados de la campaña de postemporada de los Yankees en 2001, incluido el jonrón de Jeter que puso fin al cuarto juego de la Serie Mundial y que le valió el apodo de “Mr. November”. Los Yankees se quedaron cortos en su intento de lograr un cuarto título consecutivo cuando Luis Gonzalez conectó un sencillo ante Rivera para darles a los Diamondbacks su único campeonato.

El aclamado tenor James Valenti cantó el himno nacional mientras se desplegaba una enorme bandera de Estados Unidos en el jardín central.

En las semanas previas a la ceremonia, varios integrantes de los Yankees visitaron tres estaciones de bomberos en Manhattan. A principios de esta semana, varios Yankees —incluido el mánager Aaron Boone— visitaron el National September 11 Memorial & Museum en el sitio del World Trade Center.

El viernes marcó la segunda vez que los Mets y los Yankees jugaron el 11 de septiembre. Los Yankees vencieron a los Mets 8-7 en el Citi Field en el 20.º aniversario, en 2021.

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FUENTE: AP