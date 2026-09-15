americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Helicóptero se estrella y mata a 3 personas cerca de choque de autobús en Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Un helicóptero se estrelló el martes en Los Ángeles y mató a por lo menos tres personas cerca de donde se había registrado un choque de autobús, informaron las autoridades.

En esta imagen proporcionada por KABC-TV se ve un helicóptero que se estrelló cerca del lugar de un accidente de autobús, en Los Ángeles, el martes 15 de septiembre de 2026. (KABC-TV vía AP)
En esta imagen proporcionada por KABC-TV se ve un helicóptero que se estrelló cerca del lugar de un accidente de autobús, en Los Ángeles, el martes 15 de septiembre de 2026. (KABC-TV vía AP) AP

Otra persona fue trasladada al hospital, pero se desconocía su estado hasta el momento, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

No se sabía tampoco si algunas de las personas que murieron en el accidente se encontraban a bordo del helicóptero. Al menos una de las víctimas mortales se encontraba afuera, en el estacionamiento, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.

Silverman indicó que el helicóptero se estrelló en un estacionamiento, sobre o junto a algunos vehículos estacionados. El estacionamiento pertenece a un gran edificio de una sola planta.

Silverman describió el helicóptero como “bastante destruido” y explicó que tendrán que revisar los escombros para ver cuántas víctimas iban a bordo.

Más temprano ese día, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una camioneta chocó contra un autobús municipal en Los Ángeles, informaron las autoridades. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la camioneta incrustada en el costado de un autobús de la MTA y a un grupo de bomberos trabajando alrededor del choque. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

Destacados del día

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

Auto se estrella contra El Palacio de los Jugos en West Kendall y deja tres mujeres heridas

Auto se estrella contra El Palacio de los Jugos en West Kendall y deja tres mujeres heridas

ÉXODO CUBANO CAMBIA DE RUMBO: Jamaica registra un salto del 60% en permisos de residencia temporal

ÉXODO CUBANO CAMBIA DE RUMBO: Jamaica registra un salto del 60% en permisos de residencia temporal

El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La guerra con Irán ha costado a EEUU más de 38.000 millones de dólares, dice oficina presupuestaria

DE CUBA A LAS FILAS RUSAS EN 46 DÍAS: joven muestra en Instagram cómo terminó armado en 2026

DE CUBA A LAS FILAS RUSAS EN 46 DÍAS: joven muestra en Instagram cómo terminó armado en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter