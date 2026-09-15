Helicóptero se estrella y mata a 3 personas cerca de choque de autobús en Los Ángeles

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En esta imagen proporcionada por KABC-TV se ve un helicóptero que se estrelló cerca del lugar de un accidente de autobús, en Los Ángeles, el martes 15 de septiembre de 2026. (KABC-TV vía AP) AP

Otra persona fue trasladada al hospital, pero se desconocía su estado hasta el momento, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

No se sabía tampoco si algunas de las personas que murieron en el accidente se encontraban a bordo del helicóptero. Al menos una de las víctimas mortales se encontraba afuera, en el estacionamiento, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.

Silverman indicó que el helicóptero se estrelló en un estacionamiento, sobre o junto a algunos vehículos estacionados. El estacionamiento pertenece a un gran edificio de una sola planta.

Silverman describió el helicóptero como “bastante destruido” y explicó que tendrán que revisar los escombros para ver cuántas víctimas iban a bordo.

Más temprano ese día, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una camioneta chocó contra un autobús municipal en Los Ángeles, informaron las autoridades. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la camioneta incrustada en el costado de un autobús de la MTA y a un grupo de bomberos trabajando alrededor del choque. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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