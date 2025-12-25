americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Helicóptero en misión de rescate se estrella en el Kilimanjaro. Mueren los 5 que iban a bordo

DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Cinco personas murieron después de que un helicóptero se estrellara en la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, en Tanzania.

El accidente ocurrió el miércoles por la noche en una de las rutas de escalada más populares para turistas, en lo que la policía describió como una misión de rescate para recoger a pacientes en la montaña.

Entre los fallecidos había dos extranjeros, que, según la policía, habían sido recogidos en una evacuación médica. Un médico local, un guía turístico y un piloto también murieron en el accidente.

El accidente ocurrió entre el Campamento Barafu de la montaña y el pico Kibo, a una altitud de más de 4.000 metros (13.100 pies).

El comandante regional de la policía de Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo a los periodistas que la aeronave pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, que realiza servicios de evacuación médica, entre otros. La compañía aún no ha comentado sobre el accidente.

La policía indicó que se proporcionará más información más adelante.

Había una investigación en curso para determinar qué causó el accidente.

Los accidentes de aeronaves en el Kilimanjaro son raros. El último incidente registrado fue en noviembre de 2008, cuando murieron cuatro personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Destacados del día

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter