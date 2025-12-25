Helicóptero en misión de rescate se estrella en el Kilimanjaro. Mueren los 5 que iban a bordo

Compartir en:









El accidente ocurrió el miércoles por la noche en una de las rutas de escalada más populares para turistas, en lo que la policía describió como una misión de rescate para recoger a pacientes en la montaña.

Entre los fallecidos había dos extranjeros, que, según la policía, habían sido recogidos en una evacuación médica. Un médico local, un guía turístico y un piloto también murieron en el accidente.

El accidente ocurrió entre el Campamento Barafu de la montaña y el pico Kibo, a una altitud de más de 4.000 metros (13.100 pies).

El comandante regional de la policía de Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo a los periodistas que la aeronave pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, que realiza servicios de evacuación médica, entre otros. La compañía aún no ha comentado sobre el accidente.

La policía indicó que se proporcionará más información más adelante.

Había una investigación en curso para determinar qué causó el accidente.

Los accidentes de aeronaves en el Kilimanjaro son raros. El último incidente registrado fue en noviembre de 2008, cuando murieron cuatro personas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP