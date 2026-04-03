Hasta 75 mujeres se beneficiarán de acuerdo de Bank of America por abusos de Epstein, dicen abogados

El juez federal de distrito Jed S. Rakoff dio el jueves una aprobación preliminar al acuerdo y fijó una audiencia de aprobación final para el 27 de agosto. También ordenó a los abogados que le presenten, a más tardar el viernes, una lista más amplia de publicaciones que se utilizarán para notificar a las víctimas de Epstein de que existe el fondo del acuerdo.

Los abogados de las víctimas habían demandado al banco, con el argumento de que ignoró transacciones financieras sospechosas relacionadas con Epstein que ocurrieron mientras él abusaba de niñas y mujeres desde junio de 2008 hasta su arresto a inicios de julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual.

Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal de Manhattan. La muerte fue determinada como suicidio.

En la audiencia del jueves, el abogado David Boies indicó que los abogados de las víctimas creían que entre 60 y 75 mujeres presentarán reclamaciones que las harían elegibles para recibir pagos del fondo del acuerdo.

Rakoff señaló que “aunque quizá sea extremadamente probable que las víctimas de los actos monstruosos de Jeffrey Epstein nunca puedan ser plenamente compensadas, las víctimas tienen derecho a recibir una compensación justa de cualquier persona o entidad que, a sabiendas, de manera temeraria o en cualquier otro modo ilegal, facilitó su tráfico sexual”.

En un comunicado, el banco expresó que "si bien mantenemos nuestras declaraciones previas realizadas en documentos judiciales de este caso, incluida la de que Bank of America no facilitó delitos de tráfico sexual, esta resolución nos permite dejar este asunto atrás y brinda un mayor cierre de un ciclo a las demandantes”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP