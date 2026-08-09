americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Happ y Amaya conectan jonrones y Boyd mejora para Cachorros que vencen10-2 a Reales

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Ian Happ conectó un jonrón de dos carreras, el panameño Miguel Amaya añadió un cuadrangular de tres y los Cachorros de Chicago vencieron el domingo por 10-2 a los Reales de Kansas City.

Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, cruza el plato tras conectar un cuadrangular de dos carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el domingo 9 de agosto de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, cruza el plato tras conectar un cuadrangular de dos carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el domingo 9 de agosto de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Alex Bregman aportó un par de sencillos productores de carrera para ayudar a los Cachorros a ganar dos de tres juegos en la serie. Bregman, Happ y Michael Busch sumaron tres de los 18 hits de Chicago cada uno.

Matthew Boyd (8-1) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas efectivas.

Happ puso el marcador 7-2 en la sexta con su 20mo jonrón. Amaya conectó en la séptima, también ante el relevista Easton McGee.

Chicago se puso en la pizarra en la primera con un elevado de sacrificio de Michael Conforto que impulsó a Busch. Conforto remolcó a Busch de nuevo en la tercera con un sencillo productor.

El dominicano Starling Marte conectó su segundo jonrón de la temporada para los Reales en la parte baja de la cuarta, anotando Salvador Pérez y recortando el déficit a 4-2.

El abridor de Kansas City, Randy Dobnak (2-1), trabajó cinco entradas. Permitió cuatro carreras y 10 hits, con una base por bolas y cuatro ponches.

Deja tu comentario

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter