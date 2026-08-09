Happ y Amaya conectan jonrones y Boyd mejora para Cachorros que vencen10-2 a Reales

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Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, cruza el plato tras conectar un cuadrangular de dos carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el domingo 9 de agosto de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Alex Bregman aportó un par de sencillos productores de carrera para ayudar a los Cachorros a ganar dos de tres juegos en la serie. Bregman, Happ y Michael Busch sumaron tres de los 18 hits de Chicago cada uno.

Matthew Boyd (8-1) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas efectivas.

Happ puso el marcador 7-2 en la sexta con su 20mo jonrón. Amaya conectó en la séptima, también ante el relevista Easton McGee.

Chicago se puso en la pizarra en la primera con un elevado de sacrificio de Michael Conforto que impulsó a Busch. Conforto remolcó a Busch de nuevo en la tercera con un sencillo productor.

El dominicano Starling Marte conectó su segundo jonrón de la temporada para los Reales en la parte baja de la cuarta, anotando Salvador Pérez y recortando el déficit a 4-2.

El abridor de Kansas City, Randy Dobnak (2-1), trabajó cinco entradas. Permitió cuatro carreras y 10 hits, con una base por bolas y cuatro ponches.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP