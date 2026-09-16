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Hallan sin vida a los cinco ocupantes de una avioneta accidentada en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó el miércoles el hallazgo sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta accidentada después de tres días de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso.

“Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, publicó el mandatario en la red social X.

La avioneta tipo Cessna T206, de matrícula HK4985, había despegado el domingo en la mañana del aeropuerto de Condoto, en el departamento de Chocó, y se dirigía a Guaymaral, al norte de Bogotá.

En el accidente aéreo, del cual aún no se conocen las causas, fallecieron el piloto Mehmet Cankaya, de nacionalidad turca, y cuatro pasajeras colombianas que participaban en una brigada de salud.

La aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una organización privada que brinda servicios médicos en sitios de difícil acceso, había participado en Condoto de la atención de los afectados por el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, informó el Ministerio de Salud.

La avioneta fue localizada el lunes en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, ubicado en la cordillera occidental de Colombia. Sin embargo, la búsqueda de los ocupantes se extendió debido a la dificultad para acceder al lugar escarpado a más de 2.700 metros de altitud.

FUENTE: AP

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