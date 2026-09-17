Hallan restos de la única persona que quedaba desaparecida tras inundaciones en Gran Cañón

El sitio de las inundaciones en el Gran Cañón en Arizona el 31 de agosto del 2026. (AP foto/John Locher) AP

El hallazgo de Timothy Allen Smith elevó a tres el número de muertos por las inundaciones que devastaron la zona de Phantom Ranch, en el fondo del cañón, y dañaron la tubería de agua que abastece al Borde Sur.

Smith, de 53 años, era piloto y vivía en Star Valley, en el oeste de Wyoming. Sus restos fueron encontrados el lunes cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado, que atraviesa el cañón.

Los restos de los dos compañeros de Smith -- Brent Rosenkranz, de 42 años, y John Giusti, de 46, ambos de Granbury, Texas -- fueron hallados anteriormente.

Smith creció en Granbury y vivía con su esposa en Star Valley Ranch, a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Jackson.

Él, Rosenkranz y Giusti estaban en un viaje de senderismo, pesca y campamento cuando las inundaciones arrasaron el Gran Cañón.

Durante el diluvio, los equipos de búsqueda utilizaron visión nocturna y otros equipos para encontrar a personas varadas. Usaron el sistema de permisos del Parque Nacional del Gran Cañón y revisaron matrículas de vehículos para rastrear a quienes seguían desaparecidos. Más de 80 personas fueron rescatadas.

Pronto, Smith fue el único que permanecía desaparecido. En un video de Facebook de ese momento, su esposa, Carrie, y sus hijos agradecieron a la gente por el apoyo y las oraciones.

Carrie Smith publicó en Facebook el martes por la mañana que la familia sabía que se había encontrado un cuerpo un día antes y pidió que oraran con ellos.

Smith confirmó en una publicación de Facebook el jueves que los restos habían sido identificados como los de su esposo.

“Mi familia ha esperado mucho durante las últimas tres semanas… esperando y con la esperanza de que Tim (papá) volviera a casa, esperando y preguntándonos si los restos encontrados eran Tim (papá)”, escribió. “Ya no tenemos que esperar; Tim fue encontrado hace dos días por los guardabosques del Parque Nacional del Gran Cañón. No de la manera que esperábamos, pero sabemos que estaba haciendo algo que amaba con John y Brent”.

Añadió: “Sabemos que estos tres hombres amaban al Señor y eran una luz brillante para Él. El impacto que sus vidas tuvieron en los demás todavía se refleja a diario en nuestras familias”.

El Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior no respondieron el jueves a correos electrónicos en que se solicitaban comentarios. Las agencias no han identificado públicamente los restos hallados esta semana.

Las inundaciones comenzaron el 29 de agosto durante la temporada de monzones cuando los cielos despejados pueden dar paso rápidamente a tormentas eléctricas y lluvias intensas. Un paisaje desértico puede canalizar el agua hacia torrentes repentinos por barrancos y cañones que antes estaban secos.

La lluvia cayó sobre parte de una zona quemada del Borde Norte que quedó tras un incendio forestal provocado por un rayo en julio de 2025. El fuego destruyó el histórico Grand Canyon Lodge, cabañas y otras estructuras.

Los parajes chamuscados pueden agravar inundaciones repentinas porque tienen menos vegetación para absorber la escorrentía.

Las inundaciones dañaron una tubería que atraviesa el cañón y suministra agua a millones de turistas y residentes. La falta de agua obligó a suspender todos los alojamientos nocturnos hasta que pudiera restablecerse la tubería. El Servicio de Parques Nacionales declaró recientemente que esperaba restablecer el suministro de agua en el cañón en cuestión de semanas después de determinar que la mayor parte de un proyecto de tubería casi terminado no resultó dañada durante el suceso.

Muchos senderos y zonas de alojamiento siguen cerrados, y se ha cortado el agua en el interior del cañón, lo que ha motivado avisos para que los excursionistas lleven su propia agua o dispositivos de filtración.

Otra inundación repentina golpeó el cañón a lo largo de Bright Angel Creek y el río Colorado durante una tormenta el miércoles, informaron funcionarios del parque. No se reportaron heridos. Las autoridades indicaron que los esfuerzos por reducir al mínimo el personal en el cañón antes de la tormenta, así como las alertas por inundaciones repentinas, permitieron que los equipos se pusieran a salvo. Se estaban realizando evaluaciones de daños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP