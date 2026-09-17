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Hallan muertos en una celda a 37 sospechosos de minería ilegal en Nigeria; culpan a enfermedad

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 37 sospechosos arrestados por presuntamente ejercer la minería ilegal fueron hallados muertos el jueves bajo custodia de las fuerzas de seguridad en Nigeria, informaron funcionarios, quienes atribuyeron el hecho al supuesto brote de una enfermedad.

Pero Dauda Shehu, que sobrevivió al incidente, le dijo a The Associated Press que 65 detenidos fueron hacinados en una celda con mala ventilación, lo que deja entrever que los fallecidos podrían haberse asfixiado.

El gobernador del estado de Níger, Farmer Mohamed Umaru Bago, indicó que los 37 detenidos murieron mientras estaban bajo custodia del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC, por sus siglas en inglés) en el estado de Níger, en el centro-norte del país. Anunció tres días de luto por las víctimas, indicó su secretario de prensa, Bologi Ibrahim, en un comunicado.

Habían permanecido detenidos desde que la agencia de seguridad realizó arrestos el martes y el miércoles por sospechas de llevar a cabo minería ilegal en el estado, señaló el jefe del NSCDC en Níger, Suberu Siyaka Aniviye, en un comunicado el jueves.

Aniviye manifestó que, aunque la agencia sospecha de una enfermedad, los cuerpos de los detenidos han sido enviados a un hospital local para un “examen médico adicional a fin de establecer la causa real de la muerte”. No precisó el tipo de dolencia.

“Estábamos hacinados y no había ventilación para respirar bien”, relató Shehu, el sobreviviente. “De repente, nos dimos cuenta de que no podíamos respirar y empezamos a batallar para conseguir aire fresco”.

Shehu, quien habló con la AP en el Hospital General de Minna, adonde fueron enviados los cuerpos para su examen, contó que los detenidos intentaron llamar la atención de los guardias de la agencia de seguridad por medio de golpes en la puerta de la celda.

Shafatu Sulaiman perdió a sus dos hijos en el incidente. Al hablar con la AP en el Hospital de Minna junto a sus cuerpos, pidió al gobierno que intervenga.

La policía del estado de Níger informó que ha iniciado una investigación, e instó a los familiares de las víctimas a presentarse con cualquier información que pueda ayudar.

La minería ilegal en Nigeria sigue siendo un problema de difícil solución.

Analistas han vinculado las actividades de esta minería en las regiones del centro-norte y noroeste del país con pandillas armadas involucradas en secuestros para exigir rescates, diciendo que esos grupos reciben financiación del comercio ilícito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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