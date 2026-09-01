Guía de películas de otoño: Estos son los estrenos de septiembre a noviembre

Esta combinación de imágenes muestra material promocional de las películas: fila superior, de izquierda a derecha: "Ali G: Who Iz I?" (Amazon MGM), "Avengers: Doomsday" (Marvel-Disney), "By Any Means" (Paramount), "Clayface" (Warner Bros.), "Digger" (Warner Bros.), "Don't Look Back in Anger" (Disney), "Ebenezer: A Christmas Carol" (Paramount), "Focker-In-Law" (Paramount), "Forgotten Island" (Universal), "Godzilla Minus Zero" (Gkids); segunda fila, de izquierda a derecha: "Ha-Chan, Shake Your Booty!" (Sony Pictures Classics), "Heart of the Beast" (Paramount), "Hershey" (Angel), "Hexed" (Disney), "How To Rob a Bank" (Amazon MGM), "Klara and the Sun" (Sony Pictures), "Look Back" (Gkids), "Matchbox: The Movie" (Apple), "Mayday" (Apple), "Misty Green" (A24); tercera fila, de izquierda a derecha: "Mongoose" (Samuel Goldwyn), "Onslaught" (A24), "Other Mommy" (Universal), "Practical Magic 2" (Warner Bros.), "Primetime" (A24), "Resident Evil" (Sony), "Runner" (Angel Studios), "Sense and Sensibility" (Focus Features), "Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom" (Gkids), "Street Fighter" (Paramount); fila inferior, de izquierda a derecha: "The Angry Birds Movie 3" (Paramount), "The Cat in the Hat" (Warner Bros.), "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" (Lionsgate), "The Uprising" (Focus), "The Weight" (Vertical), "Verity" (Amazon MGM), "Whalefall" (20th Century Studios), "Wild Horse Nine" (Searchlight), "Wildwood" (LAIKA) y "Your Mother Your Mother Your Mother" (Amazon/MGM). (AP Photo) AP

“By Any Means” de Paramount, en cines: Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg protagonizan este thriller criminal ambientado en la década de 1960 y dirigido por Elegance Bratton, basado en una historia real.

“Mayday” de Apple TV, streaming: Una comedia de colegas ambientada en la Guerra Fría sobre un piloto (Ryan Reynolds) derribado en territorio soviético, al que rescata un exmiembro de la KGB (Kenneth Branagh).

“Onslaught” de A24, en cines: Adam Wingard dirige este thriller sobre una francotiradora del Ejército (Adria Arjona) que protege a su hija de un escuadrón renegado de supersoldados modificados genéticamente.

“Tom & Jerry: Forbidden Compass” ("Tom y Jerry: La brújula mágica" de Viva Kids, en cines: El dúo del gato y el ratón viaja a través del tiempo.

“Barbara Forever” de Strang Releasing, en cines: Un documental biográfico sobre la cineasta lésbica vanguardista pionera Barbara Hammer.

“Hope” de Neon, en cines: El aclamado cineasta surcoreano Na Hong-jin regresa con una ambiciosa película de ciencia ficción que reúne a estrellas coreanas (Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon) con figuras de Hollywood (Taylor Russell, Alicia Vikander, Michael Fassbender).

“Tyler Perry's Why Did I Get Married Again?” de Netflix, en streaming: Las tres parejas de la película de 2007 del guionista y director Tyler Perry, “Why Did I Get Married?”, se reúnen en esta secuela.

Sep. 11

“Don’t Look Back in Anger” de Walt Disney Co., en cines: Un documental entre bambalinas sobre la gira de regreso de la banda británica de rock Oasis.

“The Uprising” de Focus Features, en cines: La más reciente película del director Paul Greengrass tiene a Andrew Garfield como protagonista en el papel de un campesino del siglo XIV que se convierte en el improbable líder de una rebelión contra el rey Ricardo II.

“Runner” de Angel Studios, en cines: Un thriller sobre un mensajero médico que transporta un hígado a través de Australia mientras es atacado por un cártel despiadado. Con Alan Ritchson y Owen Wilson.

“Practical Magic 2” de Warner Bros., en cines: Sandra Bullock, Nicole Kidman y Dianne Wiest regresan en esta secuela de la película original de 1998 sobre una familia de brujas.

Sep. 18

“Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie” de Abramorama, en cines: El retrato documental de Alex Gibney sobre el autor Salman Rushdie tras el ataque con cuchillo de 2022.

“Resident Evil” de Sony Pictures, en cines: Zach Cregger (“Barbarian”, “Weapons”) dirige esta nueva adaptación del videojuego de terror, protagonizada por Austin Abrams.

“Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom” ("Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy Bottom") de Gkids, en cines: La tercera película de la serie “Shaun the Sheep” se sitúa en torno a Halloween y a Shaun convirtiéndose en un científico loco.

“The Weight” de Vertical, en cines: Un thriller ambientado en la década de 1930 sobre una banda de prisioneros (liderada por Ethan Hawke) encargada de transportar oro a través de la naturaleza salvaje de Oregon. Con Russell Crowe.

“Bad Apples” de Paramount Pictures, en cines: Saoirse Ronan interpreta a una maestra del Reino Unido que llega a extremos para lidiar con un alumno que se porta mal.

“The History of Concrete” de Magnolia Pictures, en cines: El documentalista neoyorquino John Wilson ofrece una mirada irónica a la omnipresencia del concreto.

“The Musical” de Blue Harbor Entertainment, en cines: Un dramaturgo frustrado y profesor de teatro de secundaria descubre que su exnovia ha empezado a salir con su némesis. Con Will Brill, Gillian Jacobs y Rob Lowe.

“Tiny Fugitives” de Inaugural Entertainment: Johnny Knoxville protagoniza como consejero de campamento de un grupo de rebeldes de 12 años decididos a quedarse en el campamento de verano para siempre.

Sept. 23

“The Love Hypothesis” de Prime Video, streaming: Una comedia romántica protagonizada por Lili Reinhart como una candidata a doctorado que, para demostrar que ya superó a su amor platónico, finge un romance con un profesor intimidante.

Sept. 25

“Primetime” de A24, en cines: En 2006, el presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen (Robert Pattinson), se propone hacer historia en la televisión. Dirigida por Lance Oppenheim.

“Charlie Harper” de Row K, en cines: Emilia Jones y Nick Robinson protagonizan como una pareja en este romance.

“Forgotten Island” ("La isla olvidada") de Universal, en cines: Un largometraje de DreamWorks Animation sobre dos mejores amigos que tropiezan con un portal misterioso.

“Ha-Chan, Shake Your Booty!” de Sony Pictures Classics, en cines: Haru (Rinko Kikuchi) participa activamente en la escena del baile de salón en Tokio. Tras una tragedia, desarrolla una obsesión por un nuevo instructor.

“Heart of the Beast” ("El corazón de la bestia") de Paramount Pictures, en cines: Un thriller de supervivencia del director David Ayer (“Fury”, “The Beekeeper”) sobre un exsoldado de Fuerzas Especiales del Ejército (Brad Pitt) y su perro de combate retirado, cuyo avión se estrella en la naturaleza salvaje de Alaska.

“The Stunt Driver” de Independent Film Company, en cines: Una película basada en una historia real sobre el canadiense Ken Carter (Jay Baruchel), campeón mundial de conducción de riesgo, que planea un salto de una milla sobre el río San Lorenzo.

“The Incomer” de Sumerian Pictures, en cines: Un cuento popular moderno ambientado en una isla escocesa, donde los hermanos Isla y Sandy (Gayle Rankin, Grant O’Rourke) serán reubicados por un funcionario del gobierno local (Domhnall Gleeson).

“Your Mother Your Mother Your Mother” de Amazon MGM, en cines: Mahershala Ali interpreta a un sicario devoto en un viaje a través de Houston para proteger a sus hijos tras la muerte de su esposa.

“Unabomber” de Netflix, streaming: Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en este drama sobre la transformación del prodigio de Harvard en el Unabomber. Con Russell Crowe.

ESTRENOS DE CINE DE OCTUBRE

Oct. 2

“Digger” de Warner Bros., en cines: Alejandro G. Iñárritu dirige a Tom Cruise como Digger Rockwell, el hombre más poderoso del mundo, decidido a demostrar que puede salvar a la humanidad tras un desastre que él mismo ha desatado.

“Verity” de Amazon MGM, en cines: Un thriller psicológico adaptado de la novela de Colleen Hoover, protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett.

“The Last First: Winter K2” de Apple TV, streaming: El documental de Amir Bar-Lev sobre la mortal expedición invernal de 2021 para alcanzar la cima del K2.

“Beware Boiúna” de Lionsgate, en cines: En el Amazonas, una misión médica se convierte en una lucha por sobrevivir cuando Boiúna, un colosal depredador ancestral, despierta.

“Atonement” de Kino Lorber, en cines: Reed Van Dyk dirige este drama basado en una historia real sobre un marine con problemas que busca reconciliarse con los sobrevivientes de una familia afectada por una redada de 2003 en Irak. Protagonizan Boyd Holbrook, Hiam Abbass y Kenneth Branagh.

Oct. 7

“Love of Your Life” de Amazon MGM, en cines: Rachel Morrison dirige este desgarrador drama protagonizado por Margaret Qualley como una enfermera de Boston que se enamora de un hombre (Gabriel Basso) y se casan. Pero la tragedia irrumpe cuando comienza la pandemia.

Oct. 9

“The Social Reckoning” de Sony, en cines: Aaron Sorkin escribe y dirige una continuación de “The Social Network” (2010), con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg. Mikey Madison interpreta a Frances Haugen, la joven ingeniera de Facebook que denunció los algoritmos de la red social.

“Misty Green” de A24, en cines: Años después de su gran salto en Hollywood, una actriz talentosa (Rosalind Eleazar), cuya carrera se ha estancado, lucha por su segunda oportunidad. Escrita y dirigida por Chris Rock.

“Other Mommy” de Universal, en cines: Jessica Chastain interpreta dos papeles: la madre de una niña de 8 años y “Other Mommy”, una presencia amenazante que emerge del armario.

“Big Girls Don’t Cry” de Blue Fox Entertainment, en cines: Un drama de iniciación de la cineasta Paloma Schneideman sobre una adolescente de 14 años durante un verano transformador.

“Fjord" de Neon, en cines: El drama social del cineasta rumano Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, tiene a Sebastian Stan y Renate Reinsve como los padres de una familia que se mudó de Rumania a Noruega y pronto descubre que su estilo de vida religioso choca con la comunidad progresista.

“Matchbox: The Movie” de Apple TV, streaming: Una película de acción y aventuras basada en los autos en miniatura de Mattel, encabezada por John Cena.

“Tenzing” de Apple TV, en cines: Un relato sobre Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), el alpinista y jefe sherpa que, junto con Edmund Hillary (Tom Hiddleston), se convirtió en el primero en alcanzar la cima del Monte Everest.

“Angel and the Badman”, Angel Studios, en cines: Una nueva versión del wéstern de 1947 de John Wayne, protagonizada por Zachary Levi, Tommy Lee Jones y Neal McDonough.

Oct. 12

“Free Leonard Peltier” de Netflix, streaming: Los documentalistas Jesse Short Bull y David France revisitan el Movimiento Indígena Estadounidense de la década de 1970 y el arresto de Leonard Peltier tras un tiroteo en la reserva indígena de Pine Ridge.

Oct. 16

“Sense and Sensibility” de Focus Features, en cines: La más reciente adaptación de Jane Austen, de la directora Georgia Oakley, con un elenco que incluye a Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles y George MacKay.

“Street Fighter” de Paramount Pictures, en cines: Una adaptación del videojuego ambientada en la década de 1990, dirigida por Kitao Sakurai y con un elenco encabezado por Andrew Koji y Noah Centineo.

“Whalefall” de 20th Century Studios, en cines: Un thriller de supervivencia sobre un buzo (Austin Abrams) que es tragado entero por un cachalote.

“La bola negra” de Netflix, en cines: La película de Javier Ambrossi y Javier Calvo transcurre en 1932, 1937 y 2017, y cuenta la historia interconectada de tres hombres gay a través de la historia de España.

“Once Upon a Time in Harlem” de Neon, en cines: David Greaves, hijo del cineasta William Greaves, completa el documental que su padre filmó en 1972, cuando reunió a figuras destacadas del Renacimiento de Harlem en la casa adosada de Duke Ellington.

“Musk” de Bleecker Street, en cines: El documental de cuatro horas de Alex Gibney sobre Elon Musk.

Oct. 21

“One in a Million” de PBS, streaming: A lo largo de una década, Itab Azzam y Jack MacInnes siguen a Israa, que tiene 11 años cuando comienza la filmación, y a su familia en Siria mientras se preparan para cruzar el mar Egeo y llegar a Europa.

Oct. 23

"Wildwood” de Fathom, en cines: Una extensa película animada en stop-motion de Laika, adaptada del libro de Colin Meloy, sobre una niña cuyo hermanito es secuestrado por cuervos y llevado volando a un bosque mágico.

“Ali G: Who Iz I?” de Amazon MGM, en cines: Sacha Baron Cohen regresa como uno de sus personajes originales en un nuevo largometraje. Baron Cohen también dirige.

“Klara and the Sun” de Sony Pictures, en cines: La adaptación de Taika Waititi de la novela de Kazuo Ishiguro trata sobre una familia con el corazón roto a la que ayuda Klara, una Amiga Artificial. Con Amy Adams, Natasha Lyonne y Jenna Ortega.

“Clayface” de Warner Bros., en cines: El más reciente estreno de DC Studios es un thriller de terror sobre un actor en ascenso cuyo rostro queda desfigurado por un gánster. Tom Rhys Harries protagoniza como Matt Hagen/Clayface.

“Fatherland” de Mubi, en cines: El cineasta polaco Paweł Pawlikowski (“Ida”, “Cold War”) dirige este drama de posguerra sobre el escritor alemán Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija (Sandra Hüller) mientras cruzan entre la Alemania controlada por los soviéticos y la controlada por los estadounidenses.

“The Only Living Pickpocket in New York” de Sony Pictures Classics, en cines: John Turturro interpreta a Harry, un timador neoyorquino a la antigua cuyo oficio de carterista se vuelve cada vez más obsoleto en un mundo digital.

“Possible Love” de Netflix, en cines; se estrena en streaming el 6 de noviembre: El cineasta surcoreano Lee Chang-dong continúa su aclamada película de 2018 “Burning” con este drama sobre cuatro desconocidos cuyos caminos se cruzan por azar.

“A Talent for Murder” de Bleecker Street and LD Entertainment, en cines: Helen Mirren interpreta a la escritora de thrillers Patricia Highsmith en la película de Anton Corbijn sobre un joven (Alden Ehrenreich) que intenta convencerla de escribir otra novela de Tom Ripley.

“Wicker” de Black Bear, en cines: Olivia Colman interpreta a una pescadora en un pequeño pueblo que encarga al artesano local de cestas (Peter Dinklage) que le teja un marido. El resultado (interpretado por Alexander Skarsgård) sale sorprendentemente bien.

Oct. 30

“Mosquito Bowl” de Netflix, en cines: Peter Berg dirige esta adaptación del bestseller de Buzz Bissinger sobre cuatro estrellas del fútbol americano universitario que se alistan en los Marines tras el ataque a Pearl Harbor. Con Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis.

“The Mongoose” de Samuel Goldwyn Films, en cines: Liam Neeson protagoniza como un héroe de guerra en una misión de fuga en esta película de persecuciones automovilísticas.

“Gentle Monster” de Netflix, en cines: La película de la cineasta Marie Kreutzer trata sobre una mujer (Léa Seydoux) cuya vida se desmorona después de que su esposo es arrestado por poseer material de abuso sexual infantil.

“Queen at Sea” de Greenwich Entertainment, en cines: En la película de Lance Hammer, Juliette Binoche interpreta a una mujer cuya madre tiene demencia. Tras un incidente, su padrastro es arrestado.

“Stiletto” de The Horror Section, en cines: En esta película de terror producida por Eli Roth, un asesino en serie acecha a bailarinas exóticas.

“Everest: The Other Side” de National Geographic, en cines: Los cineastas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin (“Free Solo”) persiguen su sueño de escalar y esquiar la cara norte del Everest.

ESTRENOS DE CINE DE NOVIEMBRE

Nov. 6

“Club Kid” de A24, en cines: Jordan Firstman escribe, dirige y protagoniza esta comedia sobre un promotor de clubes nocturnos de Nueva York, fiestero empedernido, que descubre que tiene un hijo de 10 años (Reggie Absolom).

“Wild Horse Nine” de Searchlight, en cines: La más reciente película del guionista y director Martin McDonagh es una comedia negra ambientada en la década de 1970 sobre dos agentes de la CIA (John Malkovich, Sam Rockwell) en una misión en la Isla de Pascua.

“Godzilla Minus Zero” de GKids, en cines: El director Takashi Yamazaki continúa la película ganadora del Óscar de 2023 “Godzilla Minus One” con una secuela ambientada tras la Segunda Guerra Mundial.

“Ramayana” de Sony, en cines: Una epopeya india de acción inspirada en la leyenda hindú de Rama.

“The Cat in the Hat” ("El gato con sombrero") de Warner Bros., en cines: La más reciente adaptación animada del querido libro infantil del Dr. Seuss presenta a Bill Hader como la voz del Gato.

“Drummer Boy” de Angel Studios, en cines: Un musical histórico de acción sobre dos hermanos en bandos opuestos de la Revolución estadounidense.

“Archangel” de Sony, en cines: Un exsoldado de Fuerzas Especiales que vive aislado protege a sus vecinos de Wyoming de una empresa de gestión de activos que se aproxima.

“Soul Patrol” de Kino Lorber, en cines: El documental de J.M. Harper trata sobre el primer equipo de operaciones especiales integrado por afroestadounidenses en la Guerra de Vietnam.

Nov. 13

“Ebenezer: A Christmas Carol” de Paramount Pictures, en cines: Una nueva adaptación de Charles Dickens, protagonizada por Johnny Depp como Scrooge y dirigida por el cineasta de terror Ti West.

“How to Rob a Bank” de Amazon MGM, en cines: Un thriller criminal del cineasta David Leitch sobre una banda de ladrones de bancos que documenta sus atracos en redes sociales. Protagonizan Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Christian Slater.

“Victorian Psycho” de Bleecker Street, en cines: Maika Monroe protagoniza como una institutriz excéntrica para una familia adinerada en la época victoriana.

“I Play Rocky” de Amazon MGM, en cines: Anthony Ippolito interpreta a un joven Sylvester Stallone en esta película sobre la realización de “Rocky” (1976), del director Peter Farrelly.

“Paper Tiger” de Neon, en cines: El drama de James Gray ambientado en Queens tiene a Adam Driver y Miles Teller como hermanos que se meten en problemas hasta el cuello en un plan que involucra el canal Gowanus y la mafia rusa.

Nov. 18

“Madden” de Prime Video, streaming: El cineasta David O. Russell dramatiza la vida de la leyenda del fútbol americano John Madden, con Nicolas Cage como Madden y Christian Bale como Al Davis.

Nov. 20

“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” ("Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha") de Lionsgate, en cines: Secuela de “The Ballad of Songbirds & Snakes” ("Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes"), este nuevo capítulo de “Hunger Games” continúa las aventuras de Haymitch Abernathy (Joseph Zada). Con Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close y otros.

“Josephine” de Sumerian Pictures, en cines: El intenso drama de la cineasta Beth de Araújo se cuenta en gran medida desde la perspectiva de Josephine (Mason Reeves), de 8 años, quien presencia una agresión sexual en un parque. Con Channing Tatum y Gemma Chan como sus padres.

“Minotaur” de Mubi, en cines: La más reciente película del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev trata sobre un empresario ruso que descubre que su esposa le es infiel. Al mismo tiempo, se le encarga reclutar trabajadores para el ejército ruso para la invasión de Ucrania.

“Elsinore” de Focus, en cines: Andrew Scott protagoniza como Ian Charleson, un actor que se prepara para interpretar a Hamlet en el National Theatre de Londres mientras está enfermo de sida.

“Steps” de Netflix, streaming: Una versión animada de “Cenicienta”, centrada en su hermanastra Lilith (Ali Wong), quien por accidente transforma a su otra hermanastra, Margot (Stephanie Hsu), en una rana. Con Amanda Seyfried como Cenicienta y Bette Midler como el Hada Madrina.

Nov. 25

“Meet the Parents 4: Focker In-Law” ("La nueva Focker") de Paramount Pictures, en cines: Dieciséis años después de la última película de la serie de comedia, los Focker regresan con Ariana Grande como la futura novia. Protagonizan Ben Stiller y Robert De Niro.

“Hexed” ("Hechizo: Bienvenidos a Hexe") de Disney, en cines: Un largometraje de Disney Animation sobre una adolescente poco convencional (Hailee Steinfeld) que descubre habilidades mágicas secretas y otros misterios familiares junto a su madre (Rashida Jones).

“All of a Sudden” de Neon, en cines: El amplio e íntimo drama del cineasta japonés Ryûsuke Hamaguchi trata sobre una relación entre dos mujeres (Virginie Efira, Tao Okamoto) en París y una residencia de cuidados para personas mayores que intenta implementar un enfoque de atención llamado “Humanitude”.

“Hershey” de Angel Studios, en cines: La historia de origen de la Hershey Chocolate Company, con Finn Wittrock como Milton S. Hershey y Alexandra Daddario como Catherine Hershey.

“The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth” de Netflix, en cines: David Fincher dirige este spinoff de “Once Upon a Time … In Hollywood”, con guion de Quentin Tarantino, y Brad Pitt retoma su papel de doble de acción.

“Way of the Warrior Kid” de Apple TV, streaming: Un niño de 11 años (Jude Hill) que sufre acoso aprende a encontrar su guerrero interior durante un verano con la ayuda de su tío Jake (Chris Pratt), un Navy SEAL.

FUENTE: AP