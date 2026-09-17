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Guatemala y Belice harán reclamos orales ante la Corte Internacional en 2027 por disputa territorial

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Guatemala y Belice tendrán audiencias orales en febrero de 2027 ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya para explicar los motivos de su reclamo territorial, insular y marítimo que presentaron en esa instancia en 2019.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) indicó el jueves que el caso “fue presentado de común acuerdo... con el objeto de resolver de manera definitiva el diferendo territorial, insular y marítimo".

“El procedimiento oral que está por iniciarse constituirá un momento histórico para el país: representará la primera ocasión en la que un tribunal internacional escuchará directamente los argumentos de Guatemala respecto a sus reclamos jurídicos, los cuales ha sostenido de manera consistente desde su independencia (de España en 1821)", dijo el Minex.

El Ministerio dijo que posterior a escuchar los argumentos la Corte se tomará el tiempo para deliberar y emitir un fallo el cual “será vinculante y deberá ser cumplido por ambas partes de buena fe”.

Guatemala no ha dado detalle de sus reclamos argumentando una reserva del proceso.

El gobierno guatemalteco también anunció que del 1 al 5 de marzo la Corte celebrará audiencias orales de otro proceso donde Belice mantiene una disputa con Honduras por la soberanía de los cayos ubicados en el Atlántico y en el que la Corte ha dado cabida para que Guatemala intervenga.

Se trata de los cayos conocidos por Honduras como Zapotillos y en Belice como Sapodilla que, según la demanda presentada por Belice en 2022, están ubicados en el Golfo de Honduras en el extremo sur de la barrera de coral de Belice. Guatemala ha exigido la soberanía de las islas desde su independencia y las mismas forman parte del reclamo que mantiene con Belice.

La Corte de La Haya es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas donde los estados miembros se someten para resolver diferencias bajo el derecho internacional. Establecida en 1945, está integrada por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU para servir durante nueve años.

FUENTE: AP

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